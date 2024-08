Blodet fosset – så avgjorde VIF rivaloppgjøret

3-2-målet til Vålerengas Muamer Brajanac i det 62. minutt kom da Lyns Julius Skaug satt på sidelinjen og fikk behandling etter en tøff smell han fikk i duell med VIFs Brice Ambina rett før.

Med blodet fossende nedover ansiktet så han lagkameratene, som bare var 10 mann, slippe inn målet som gjorde at Vålerenga gikk opp i ledelsen og til slutt vant kampen.

Dommer Kristoffer Hagenes valgte å gi Ambina det gule kortet.

– Jeg synes ikke det er noe rødt kort. Det er veldig uheldig for Lyn, men jeg heller mot gult, sa TV 2s Simen Stamsø Møller om situasjonen som førte til at VIF fikk spille mot én mindre i minuttene da de sikret 3-2-målet.

Trepoengeren, som var osloklubbens syvende strake ligaseier, gjør at Vålerenga fortsetter marsjen mot en retur til Eliteserien på første forsøk siden nedrykket i fjor.

Etter 20 kamper, med ti kamper igjen å spille, har de mørkeblå 45 poeng, ti mer enn Bryne og Moss på 2. og 3. plass.

Lørdagens kamp mot Lyn bød dessuten på en folkefest av de sjeldne i norsk 1. divisjon. Oppgjøret samlet rundt 16.556 tilskuere og bød på en strålende ramme i høstregnet i hovedstaden.

Kampens første mål kom etter bare to minutter, og for en måte Lyn tok ledelsen på. Et langt utspill fra Lyn-keeper Alexander Pedersen endte hos Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink, som sendte et tilbakespill forbi keeper Magnus Sjøeng og i mål.

– Det glipper fullstendig, slo TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller fast etter scoringen.

– Smykke av en scoring

Men vertene skulle slå tilbake. Etter drøye 20 minutter fikk kamerunske Brice Ambina ballen utenfor sekstenmeteren, vendte bort en Lyn-spiller og banket ballen i høyre hjørne med en fantastisk avslutning som var rammen på tribunen verdig. Dermed sto det 1-1.

– Et smykke av en scoring, han bare leker den opp i krysset, til stor fortvilelse for de 3500 som har kommet fra vestkanten. Her er det bare å klappe høflig fra alle som er glad i fotball, dette var flott utført, var dommen fra NRK-ekspert Bengt Eriksen.

To minutter senere hadde hjemmelaget snudd kampen. Den danske 25-åringen Carl Lange, som kom til Vålerenga i sommer fra Vendsyssel FF, fosset frem på høyresiden og hamret inn 2-1 med en hard avslutning nede til høyre for keeper.

To minutter, to vakre scoringer og 2-1 til hjemmelaget.

Men Lyn nektet å gi opp. Kort tid etterpå utlignet Mathias Johansen med en kontant avslutning opp i nettaket etter at Magnus Sjøeng sekunder før hadde vartet opp med en strålende redning på forsøket fra Daniel Schneider.

Dermed sto det 2-2 og lagene var like langt.

TØFF BEHANDLING: Julius Skaug så slik ut etter en duell i Oslo-derbyet. Foto: Bildbyrån

Blodige scener

Andre omgang var seks minutter gammel da Vålerenga tok tilbake ledelsen.

Da Lyns Julius Skaug fikk behandling etter en tøff duell med Brice Ambina, som førte til at blodet rant nedover hodet, benyttet Vålerenga muligheten mens det var 11 mot 10 på banen.

Muamer Brajanac pirket til slutt ballen over mål etter litt klabb og babb i feltet, og dermed sto det 3-2.

Da supertalentet Jones El-Abdellaoui skrudde ballen i krysset ti minutter før slutt og VIF gikk opp til 4-2, var kampen avgjort.

Dermed har Vålerenga halvannen fot i Eliteserien når to tredjedeler av serien er ferdigspilt.