Tirsdag slippes boka «Vinnerhjerte: Historien om Marit Bjørgen», skrevet av NRK-journalist Ingerid Stenvold for Kagge Forlag. Der forteller tidenes mestvinnende langrennsløper om alt fra oppveksten til avslutningen. Hun deler også hittil ukjente historier.

For etter at VM i Lahti ble en suksess for Bjørgen, med tre individuelle gull og stafettgull, bestemte hun seg for å satse mot OL i 2018 – selv om motivasjonen ikke var helt på topp. Hun holdt på å si stopp i april 2017.

Noen uker etter VM i Lahti, fikk hun nemlig en telefon fra landslagslege Petter Olberg. Spørsmålet om hun var alene, gjorde Bjørgen urolig.

GIR UT BOK: Ingerid Stenvold har skrevet biografi om Marit Bjørgen. Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen / NRK

«Olberg fortalte at han hadde fått en henvendelse fra FIS. Dopinglaboratoriet i Lahti hadde funnet et avvik i prøven hun hadde tatt etter tremila i VM», står det i boka.

I et intervju med NRK mandag, skildrer Bjørgen hendelsen.

– Jeg fikk jo telefon fra Petter Olberg om at det var et avvik i urinprøven min fra tremila i Lahti. Og med en gang jeg hører det, så knyter det seg i magen, og jeg blir helt stiv, sier Bjørgen.

Spor av forbudt stoff

Tårene begynte å trille, mens legen forsøkte å forsikre henne om at det hele ville gå bra.

– Petter prøvde å si «ro ned nå», «ro ned, dette har en forklaring, de vil bare ha en forklaring på det du hadde tatt», sier Bjørgen.

JUBLET: Bjørgen etter kvinnenes 30 km fellesstart i VM 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun forsøkte å stole på det.

– Men jeg klarte jo ikke å slippe det helt, og vi var enige om at vi skulle ringes dagen etter, dette var jo på ettermiddag/kveld. Tårene trillet og det var vanskelig å sove, det var vanskelig å slappe av også dagen etterpå, forteller hun.

«Urinprøven hadde inneholdt spor av 19-norandrosteron, som står på WADAs forbudsliste. Funnet kan være et tegn på at man har brukt prestasjonsfremmende stoffer. Kloen i magen strammet grepet, det ble vanskelig å puste. Hun ble kvalm. Igjen – hva var dette for noe?» står det i boka.

Olberg forklarte at det kunne ha sammenheng med at Bjørgen hadde brukt et preparat som heter Primolut-N, som brukes for å forskyve menstruasjonssyklusen. Ifølge boka er det vanlig blant kvinnelige idrettsutøvere.

To uker langt helvete

Dette inneholder virkestoffet noretisteron, et hormon man også finner i p-piller. Ifølge boka omdannes og skilles dette ut i urinen som små mengder av steroidet 19-norandrosteron.

Sammen med legen begynte Bjørgen å samle dokumentasjon på hvordan hun hadde brukt preparatet. Dokumentasjonen måtte sendes til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Jeg måtte forklare når jeg hadde startet, når sluttet jeg, når på døgnet tok jeg de tre tablettene, så jeg skrev jo det, forteller hun til NRK.

SKREMT AV JOHAUG-SAKEN: Med Therese Johaugs dopingdom friskt i minne, ble Marit Bjørgen skremt da hun fikk føre om avvik i dopingprøven fra VM-tremila i Lahti. Foto: Annika Byrde / NTB

Det tok to uker fra dokumentasjonen var sendt inn, til avklaringen kom. I boka omtales det som «et to uker langt helvete».

– Det var ei brutal tid. Man har alt i minne i forhold til det Therese var igjennom og store overskrifter. Og kommer folk til å tro på meg? Det var en tøff periode, det var mye følelser og en klump som lå i magen, sier hun til NRK.

Ikke første gang

– Og så var det var en jækla lettelse da jeg fikk svar på den mailen, at alt var greit og at alt var i orden fra FIS, smiler hun.

Selv om Bjørgen visste hun alltid hadde vært nøye, var hun likevel bekymret. Det var heller ikke første gangen hun var urolig med tanke på en potensiell dopingdom og alt det kunne føre med seg. Etter et verdenscuprenn i Drammen i 2011 ble Bjørgen testet.

«Det var noe med blodprøven. De måtte ta en urinprøve i tillegg. Hun husker hvordan angsten grep tak i henne, den startet som en klump i magen og fylte snart hele kroppen. Var det mulig?», skildrer Stenvold i boka.

Rokket ved idrettsgleden

I boka står det at usikkerheten først og fremst kom av at landslaget kom rett fra høydesamling. I høyden stimuleres de røde blodcellene til å danne flere røde blodceller og i disse er det hemoglobin. Forhøyet nivå kan være en indikasjon på bloddoping, og Bjørgen skal ha relativt høye blodverdier fra naturens side.

Men også denne gangen var urinprøven fin. Svaret fra FIS seks år senere ga også lettelse. Bjørgen ble trodd på sin forklaring, og saken avsluttet.

Marit Bjørgen legger ikke skjul på at skrekkopplevelsene rokket ved idrettsgleden.

– Ja, det gjorde noe med at jeg begynte å glede meg til jeg er ferdig med dette. Men vi er jo avhengig av det også, sier Bjørgen om det omfattende testregimet.

Bjørgen forteller at hun fant støtte i blant andre familien og Therese Johaug, og satset likevel videre mot OL i Pyeongchang. Det endte med to gull, ett sølv og to bronse. I NM i 2018 avsluttet hun karrieren med sitt 25. NM-gull. Denne sesongen satser 41-åringen på langløp.