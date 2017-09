Advokaten bekrefter: Fredag får Legkov ja til OL

Lundanes og Andersen tok NM-gull

Olav Lundanes (bildet) og Marianne Andersen gikk til topps under NM langdistanse i orientering i Halden torsdag, melder NTB. Lundanes, som tok gull på samme distanse under VM i juli, vant med over to og et halvt minutts margin på Magne Dæhli.