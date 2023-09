«Sjakkens Mekka» boikottes etter skandaler: – Et kjempeproblem for hele sjakkverden

– Det er et kjempeproblem for Saint Louis og hele sjakkverden at de har havnet i denne situasjonen. Du har noen store aktører i sjakkens verden, men det er ikke sånn at hvis den ene forsvinner, så har du en annen til å ta over.

Det sier sjakkekspert Atle Grønn om den amerikanske stjerneklubben Saint Louis Chess Club, som ble grunnlagt av milliardæren Rex Sinquefield.

Det stormer rundt amerikansk sjakk etter at det nylig ble kjent at store aktører som Chess.com, Lichess og Reddit boikotter Saint Louis og Det amerikanske sjakkforbundet.

KAN BLI TRANGERE ØKONOMISK: Atle Grønn tror det kan bli vanskeligere for mange sjakkspillere å leve profesjonelt av sjakk hvis inntekten fra storklubben blir borte. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Chess.com skriver at de ikke vil kringkaste, dekke eller støtte turneringer arrangert av klubben, deriblant prestisjeturneringen Sinquefield Cup.

– Saint Louis har hatt enorm betydning for sjakken, og de har verdens beste landslag i det amerikanske landslaget knyttet til seg. Så i praksis er det verdens beste sjakkmiljø som ikke lenger er i det gode selskap, sier Grønn.

Men hvordan havnet klubben her?

Rystende påstander

Det hele startet i februar da stormester Jennifer Shahade publiserte en rekke Twitter-meldinger hvor hun påsto å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av stormesteren og profilen Alejandro Ramirez.

The Wall Street Journal kom deretter med nye avsløringer hvor det ble rapportert at dette var langt fra bare en enkelt hendelse: Åtte kvinner, derav tre mindreårige jenter, skal ha opplevd upassende oppførsel fra Ramirez.

ANKLAGET: Alejandro Ramirez. Foto: Shutterstock editorial

Ifølge avisen har de seksuelle overgrepene pågått siden 2011, og avisen hevder å vite at flere i klubben og forbundet kjente til anklagene fra Shahade.

Kort tid etter kom Ramirez med en pressemelding hvor han skrev at han trakk seg fra sine stillinger i Saint Louis, mens klubben og Det amerikanske sjakkforbundet etterforsket saken.

– Til tross for mitt samarbeid med etterforskningslederne, må jeg erkjenne at min tilknytning til klubben akkurat nå ikke er klubbens beste interesse, sa han.

NRK har kontaktet Ramirez' advokat, Albert S. Watkins for en kommentar til denne saken, men har ikke lyktes.

I en uttalelse, gjengitt av en rekke medier, retter advokaten pekefingeren mot anklagerens bruk av sosiale medier, som han mener har undertrykt hans klients rett til en rettferdig prosess.

Watkins kommenterer ikke de spesifikke påstandene.

UHOLDBAR SITUASJON: For Rex Sinquefield (til venstre) kan det bli hodebry også utenfor sjakkbrettet hvis omdømmetapet befester seg. Foto: Paul Morigi / AP

Ute i kulda

Nylig gikk altså to av sjakkens viktigste nettsteder hardt ut mot forbundet og klubben – og kritiserer dem for å ikke ha tatt klagene på seksuell trakassering alvorlig nok.

Samtidig begrenser det populære forumet Reddit innhold om Saint Louis.

– Vi er skuffet over hvordan lederskapet i forbundet har håndtert hele situasjonen og vi håper å se forbedringer i handlekraft og åpenhet, sier Daniel Rensch, sjef i Chess.com, til Wall Street Journal.

Grønn beskriver St. Louis i Missouri som «sjakkens Mekka» takket være Saint Louis Chess Club. Han mener at byen til og med er viktigere enn Moskva – en stor aktør i sjakkens historie.

PRESTISJETURNERING: Magnus Carlsen under Sinquefield Cup i 2014. Foto: Stringer / NTB

Forbundet har blant annet arrangert det amerikanske mesterskapet i byen siden 2009.

NRK har vært i kontakt med både klubben og forbundet om kritikken fra nettsidene og om de påståtte overgrepene. Klubben har ikke svart NRKs gjentatte henvendelser, men forbundet skriver i en uttalelse at de har tatt en rekke grep, blant annet har de laget en liste over alle medlemmer som har blitt sanksjonert av forbundet.

– Forbundet er forpliktet til å beskytte sikkerheten til medlemmene og deres rett til å bli behandlet med respekt, slår de fast overfor NRK.

Atle Grønn tror skandalene og boikotten kan velte hele Saint Louis Chess Club.

– Problemstillingen er at Saint Louis ikke kan fortsette i et slik vakuum. Hvis Chess.com og Lichess ikke lenger vil ha noe med klubben å gjøre, så er det vanskelig å tenke at Rex Sinquefield vil fortsette sponsingen, sier Grønn.

PROFILTUNGT: Wesley So er blant toppspillerne som muligens må se seg etter nye beitemarker hvis pengetilførselen blir borte. Foto: Carina Johansen / NTB

Amerikansk stjernegalleri

I klubben finner vi giganter som Fabiano Caruana og Wesley So, men det hjelper lite med et stjernegalleri hvis de ikke kan vise seg fram på de største arenaene.

– Det blir som at Real Madrid ikke skulle vise seg fram på TV. De kan overleve noen uker eller måneder, men etter hvert er de ikke lenger relevant for det store publikummet. Da vil sponsorene tenke hvorfor de skal gidde å bruke penger på dette, sier Grønn og legger til:

– Jeg tror ingen klubber kan overta posisjonen deres umiddelbart. Sjakken er mye fattigere enn fotball for eksempel. Så du må gjerne finne en annen milliardær som har lyst til å bygge en sjakklubb fra scratch. Men erfaringen de siste hundre årene er at det ikke dukker opp mange av dem i sjakk, sier han.