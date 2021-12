664 dager siden Thingnes Bø skjøt 20 treff: – En av de dårligste seriene jeg har sett

På fredagens sprint slo Johannes Thingnes Bø til med sesongens første seier og gikk først ut på jaktstarten lørdag.

Men stryningen skjøt tre bom og ble til slutt nummer fem.

– Det er en av de dårligste seriene jeg har sett av Johannes på mange år. To grove bom, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde etter den første skytinga.

Lørdag er det 664 dager siden Thingnes Bø sist skjøt fullt hus på et renn med fire skytinger.

– Han har ikke hatt det toppnivået på en stund. Poenget nå er at han må ha 19–20 treff for å vinne. Før kunne han vinne med flere bom og gå fra i løypa, men det klarer han ikke lenger, sier Lunde.

– Hva sier det om Johannes at det er 664 dager siden han skjøt 20 treff?

SKUFFA: Ola Lunde mener den første liggende skytingen til Johannes Thingnes Bø var for dårlig. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det sier at han ikke har vært god nok på standplass. Han var en av verdens beste liggende skyttere før han skiftet stokk og laget en ny en før fjorårssesongen. Så laget han enda en. Det har skapt usikkerhet, sier Lunde.

– Jeg er litt skuffa over Johannes på liggende, der han skyter to grove bom, men resten er veldig bra. Det er høyt nivå på de norske, og på hele løpet her, oppsummerer NRK-eksperten.

– Jeg er litt ustabil

Selv var Johannes Thingnes Bø greit fornøyd med dagen, utenom den første skytinga med to bom.

– Jeg er en litt ustabil liggskytter, og så lenge jeg ikke får det til å sitte, så får man litt dårlig opplevelse også. Det kom dessverre i dag etter en god gårsdag. Jeg skjerpet meg litt til andre liggende, og skjøt fullt der, så det er litt 50/50 på når det går bra og når det går dårlig, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Hva tenker du om at det er 664 dager siden sist du skjøt 20 treff?

– Det høres veldig lenge ut, men det er ikke alle forunt å få det til i det hele tatt. Så det i seg selv er kanskje ikke det aller viktigste. Men når man må ha 20 for å vinne, så er det viktig, men det går an å vinne uten å skyte 20 treff også, påpeker stryningen.

Thingnes Bø - Første skyting Du trenger javascript for å se video.

Suveren franskmann

I motsetning til Thingnes Bø klarte franske Quentin Fillon Maillet å holde seg unna strafferunden, og vant suverent foran russiske Eduard Latypov og Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det Quentin driver med er imponerende. Han tar over stafettpinnen etter Fourcade og leverer foran 19.000 tilskuere her. Det er godt for sporten at de får noe å juble for her, sier Sturla Holm Lægreid som ble nummer seks.

Tarjei Bø klatret opp til en syvendeplass, og var godt fornøyd med egen innsats.

– I dag var en kjempegod dag, men utgangspunktet var litt for dårlig. Jeg har 19 treff, følte meg sprek og smøregutta har gjort en kjempejobb. Alt lå til rette for å klatre, men det var mange gode foran, så det ble åtte plasser klatring på en god norsk dag, sier Bø.

Da de norske gutta ikke gikk helt til topps fikk hjemmepublikummet mye å juble for da Fillon Maillet skjøt fullt hus og sikret seieren på siste skyting.

– Stadion eksploderer da Quentin Fillon Maillet gjør det helt perfekt. 20 treff og seier på hjemmebane, brøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith ut.

Sjåstad Christiansen tapte spurten

De norske gutta fulgte opp og både Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Thingnes Bø skjøt fullt hus på siste skyting.

– Det er godt å høre publikum på de franske, men det er søren meg godt å høre Ola Lunde på de norske også, fortsatte Stabrun Smith.

Christiansen siste skyting Du trenger javascript for å se video.

Til tross for at Sjåstad Christiansen gikk ut som nummer to fra siste skyting, endte han som nummer tre etter å ha tapt spurten mot Latypov.

– Hvordan var det å tape mot russeren på oppløpet?

– Jeg skal ikke banne på TV, men det var helt forferdelig. Jeg hadde gode minner fra to år tilbake, da jeg tok Tarjei på samme måte, men russeren var litt for sterk og hadde litt mer krefter enn Tarjei der i den siste bakken for to år siden, sier Sjåstad Christiansen.

– Latypov er russernes nye, store stjerne, så vi ser at det blir tøff kamp om vi møter ham på sisterunden, avslutter geilingen.