Norges svar på «Mr. Bean»

Det er midnatt.

Fridtjof Stensæth Josefsen befinner seg på et treningssenter på Lørenskog. Helt alene.

Om kort tid skal han spille ut den snåle treningsfanatikeren Eidur i serien «Flex». Josefsen må øve, og være klar til opptak.

Han går bort til et crossover-apparat med to trinser festet til en snor på hver side, og får en finurlig idé.

– For å komme meg opp ned måtte jeg henge nok vekter på beina, dra snoren ned og få på nok vekt for å bli dratt opp.

På første forsøket ble det for tungt. Så tungt at han ble dratt opp ganske kjapt, og ble hengende der. Han kom seg ikke ned igjen.

– Jeg måtte le av meg selv. Det var nesten litt dramatisk jeg hang der helt alene, opp-ned. Jeg brukte litt tid på å skjønne hvordan jeg skulle få tatt av nok vekt, slik at jeg fikk dratt beina ned igjen.

Josefsen fikk det til, og Eidur fikk vist frem en treningsøvelse vi aldri har sett maken til.

I en jobb der det handler om å utforske måter å formidle komikk gjennom fysiske anstrengelser, kan det gå litt over styr. For Josefsen er ikke kjent for å gjøre noe halvveis.

Det siste året har det blitt del skader under opptak. Noe litt mer alvorlig enn andre.

I fjor gikk han gjennom en glassrute og måtte sy kneet.

– Jeg ble nylig operert da det viste seg at det var flere glassbiter igjen. Så jeg måtte åpne opp og sy på nytt. Det er vel den mest traumatiske skaden jeg har hatt, forteller han.

Det viktige sceneskiftet

Eidurs ekstravagante styrkeøvelser i «Flex» har for lengst gått sin seiersgang på sosiale medier. Det samme har karakterene hans i «Hit for Hit». For ikke å nevne «den ekte julenissen» Alexis Munthe i julekalenderen «Nissene i bingen».

Alexis Munthe i «Nissene i bingen» på TV Norge i 2021. Rapperen Patrik P i «Hit for hit». Antibac-fanatikeren i «Kø».

Men Josefsen drømte om noe helt annet enn skuespill, sketsjer og parykker da han var liten.

Han var mest opptatt av idrett, og gikk som regel med treningsklær og en fotball i hånda. Han var også beskjeden.

Josefsen var aldri en del av festmiljøet på vestkanten. Han hadde fokus på idrett og tok sin første øl ganske seint. Foto: Privat

Men en ny side av han skulle vokse frem når sommeravslutningene sto for tur.

For unge Josefsen hadde talent for å underholde på scenen, og det skulle både lærerne og foreldrene få se.

– Jeg var en ganske sjenert og forsiktig person i klasserommet, men på sommeravslutningene så overrasket jeg alle.

– Humor har alltid vært en naturlig del av det uttrykket mitt på scenen. Jeg likte tidlig å få publikum til å le, forteller han.

Josefsen ble lagt merke til på scenen under skolerevyene. Foto: Privat

Josefsen, som vokste opp på Oslos beste vestkant, flyttet til Grünerløkka og begynte på musikklinja på Foss videregående skole. Der fant han seg til rette sosialt og bemerket seg på skolerevyene.

– Jeg husker min første revyfest. Da tok jeg min første øl og ble kanakas på den, ler han.

Suksessen med skolerevy ble et taktskifte for han.

Etter videregående kom han inn på teaterlinja på Romerike Folkehøyskole – og året etter ble han plukket ut til å bli med i den nye humorserien «Kollektivet» på TV 2.

– For første gang vurderte jeg dette som en jobb. Inntil da så hadde jeg ikke tenkt så langt. Musikk og sketsjer var gøy, og det føltes mer riktig å bruke tiden på det enn idrett.

Josefsen sammen med gjengen i «Kollektivet»: Jakob Schøyen Andersen, Cecilie Steinmann Neess, Sebastian Trulsrud Brynestad og Kevin Vågenes. Foto: Espen Solli

Josefsen skulle egentlig ta en bachelor i musikkteknologi på NTNU for å jobbe som musikkprodusent, men satte utdannelsen på vent og satset alt på den nye jobben.

– Ved siden av å være tekstforfatter og skuespiller, ble jeg en slags musikkprodusent i «Kollektivet», så jeg fikk på en måte en bachelor i musikkteknologi likevel.

Når man knekker koden

Det er mange år siden Josefsen var han beskjedne og litt utilpasse fyren som løp hjem fra en fest på ungdomsskolen, etter å ha vært der i fem minutter.

I voksen alder er han fortsatt en lugn type. Men det kommer an på hvilket rom han er i.

– Jeg er nok en god miks av å være beskjeden og utadvendt. Mange sier de oppfatter meg som litt mystisk, og forventer at jeg skal være mer ekstrovert på grunn av yrket mitt.

Mystisk eller ei – Josefsen lever i sin egen verden. En verden der perfeksjonismen regjerer.

– Jeg har alltid vært disiplinert og glad i å terpe, og snu hver stein for å sjekke alle muligheter. Enten jeg skal snekre en matboks i kunst og håndverk, bli en bedre fotballspiller, lage musikk, skrive en sketsj eller forberede en rolle.

– Ingenting er bedre enn å føle at man har knekt koden, der det er presist, reint og ned til beinet. Det er gøy. Spesielt i samarbeid med gode kolleger. Jeg drives av det.

Foto: Fridtjof Stensæth Josefsen

Stiluttrykket hans kan dra referanser i retning John Cleese og Rowan Atkinson.

– Det er mange skuespillere som er fysiske i sitt uttrykk. Vi har jo også Daniel Day-Lewis som er veldig fysisk, og som forandrer seg totalt for hver rolle han gjør. Det er en skuespiller jeg beundrer. ​​​​​​

Men han liker ikke å sammenligne seg med andre. Han er mest opptatt av å utvikle sin egen kunstneriske stil.

– Mer talentfull enn de fleste

Siden gjennombruddet i 2011 har Josefsen utspilt en rekke kjente og ukjente karakterer både på TV og på teaterscenen.

Komiker Espen Eckbo har vært med å produsere både «Kollektivet», «Hit for hit» og «Nissene i bingen» som Josefsen har medvirket i.

Espen Eckbo har samarbeidet med Josefsen på flere TV-prosjekter. Foto: Robert Rønning / NRK

– Jeg vil si at gjengen i «Kollektivet» var mer talentfulle enn de fleste etablerte komikere, meg selv inkludert, innen alt fra skuespill til musikkproduksjon og gjennomføringsevne, sier Eckbo.

Eckbo mener Josefsen skiller seg ut ved å ha en spesiell evne.

– Fridtjof klarer å tilføre kunstnerisk dybde til uttrykk man ofte tenker er lettvinte. Jeg har sett han spille slapstick-sketsjer og deadpan-figurer som gir meg tårer i øynene, fordi de samtidig rommer så mye følelser.

Josefsen spilte Willy Wonka i «Charlie og sjokoladefabrikken» på Det Norske Teatret i 2019. Foto: Erik Berg

– Ekstremt dedikert

En av de som kjenner Josefsen best, er komiker og skuespiller Jakob Schøyen Andersen.

De møttes for første gang på Romerike Folkehøgskole i 2010, og har siden stått sammen i tykt og tynt både profesjonelt og privat.

De fant raskt ut at de hadde en felles interesse for musikk og humor.

– Vi ble raskt venner, og med hver vår gitar begynte vi å lage tullesanger, forteller Andersen.

Og dermed var humormaskineriet i gang.

I «Kollektivet» gikk de viralt med musikkvideoer på YouTube.

Suksessen ble opptakten til «Hit for hit», der duoen fikk vist frem sitt musikalske karaktergalleri.

– Fridtjof har et komediespill som jeg syns er helt unikt. Han har evnen til å få folk til å le bare ved å flytte blikket sitt fra venstre til høyre. Han har perfeksjonert et morsomt grunnansikt.

Parykken er ofte en viktig bestanddel for komikerne. Det handler om å finne den rette sveisen.

– Vi har brukt mange timer på å finne parykker til sketsjer. En favorittene til Fridtjof er bollesveis. Jeg tror at godkjenning av bollesveiser er på topp ti av det jeg har gjort mest av i livet, ler Andersen og legger til:

– Fridtjof er ekstremt dedikert, og er veldig god til å rendyrke idéer og karakterer.

Josefsen og Andersen gjorde stor suksess med «Hit for hit». De tok også konseptet til scenen og turnerte rundt i Norge.

Høythengende nominasjon

Kjenner du på prestasjonsangst om det kommer en ball i din retning nå du er i nærheten av en fotballbane?

Det er en av situasjonene som Josefsen skildrer i sin nye humorserie på NRK. En serie der solouniverset hans kommer til uttrykk.

Du trenger javascript for å se video.

– «Manndag» handler om de små kampene i hverdagen som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Jeg synes det er gøy at man stresser med sånne små ting, og at vi bruker så mye energi på det.

Allerede før premieren har Josefsen og teamet bak serien fått en stor anerkjennelse.

«Manndag» er nominert til den internasjonale seriefestivalen Canneseries i kategorien beste serie i kortformat.

– Det er utrolig stas med nominasjon på en av de største TV-seriefestivalene i verden.

Kunstneren selv mener det er spesielt én faktor som gjør serien aktuell for det internasjonale publikum.

Dette er en av fjesene man blir kjent med i «Manndag», som har premiere 30. mars på NRK TV. Foto: NRK

– Innholdet i «Manndag» er ganske fysisk. Det er lite dialog og spiller ikke utelukkende på norske referanser. Alle kan le av det. Da er det ekstra gøy med en bekreftelse på akkurat det med en slik nominasjon.

«Manndag» er tatt ut til Canneseries, som arrangeres 14.-19. april i Cannes i Frankrike. Foto: NRK

32-åringen har ingen forventninger om å vinne i Cannes. Først og fremst skal han og teamet dra ned og kose seg på festivalen.

Men han har klart for seg hva han skal gjøre om de ikke får prisen med seg hjem.

– Det klart at vi kommer vi til å reise oss opp i salen, hytte synkront med neven og rope noen hissige franske gloser før vi stormer ut, spøker han.