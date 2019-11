Vil skremme bort elgen med NRK P2

Etter at den nye veien åpnet mellom Arendal og Tvedestrand, har det i høst vært et stort problem med at elg har kommet seg inn i veibanen. Nå er Nye Veier villige til å prøve ut det meste.

– Vi vurderer støy for å skremme elgen. P2 har både musikk og snakk, og elgen blir skremt når de hører mennesker som snakker, sier utbyggingssjef i Nye Veier, Tordis Vandeskog.

Det var Tvedestrandsposten som først skrev om saken.

Det haster med å finne kreative tiltak mot skogens konge på den nye europaveien med fartsgrense på 110 km/t. I Tvedestrand har fem elg har kommet seg opp på veien og blitt avlivet i løpet av de to siste månedene.

Utbyggingssjef i Nye Veier, Tordis Vandeskog ved de provisoriske gjerdene som skal holde elgen ute. P2 skal ta seg av åpningen der veien går. Foto: Leif Dalen / NRK

Følgene av å treffe et dyr på 400 kilo i høy fart kan være katastrofale:

– I dette området har det vært mye ulykker tidligere, og vi skulle nå bygge en trygg og sikker vei. Dette stresser oss, sier Vandeskog.

– Gjelder det å finne noe de misliker sterkt

Nye Veier har nå satt opp over 700 meter provisoriske gjerder for snevre inn rundt tilførselsveiene. Men så lenge elgen kan gå på asfalten, kan de ikke gardere seg mot påkjørsler. Og der er her P2 kommer inn i bildet.

– Vi kan ikke sperre av veien, så vi ser for oss å sette opp radio i enkelte områder, sier Vandeskog.

Det kan få katastrofale følger å treffe en elg på 400 kilo i 110 km/t. Foto: Fallviltgruppa Tvedestrand

E18 er bygget i et område med mye elg og viktig tråkk for hjortevilt. Spesielt nå om høsten er dyra i bevegelse:

– Det er brunsttid, og da vet vi at hanndyra trekker av gårde for å finne kuer. Samtidig er det jakt som dytter på dyra, sier landbruksrådgiver i Tvedestrand, Hans Magnus Sætra.

Han synes ideen med radio kan være verdt å prøve ut:

– Vi kjenner fra andre dyrearter at de er ganske tilpasningsdyktige, så da gjelder det å finne noe de misliker sterkt.

– Hva tenker du om P2?

– Det er litt vanskelig å si til NRK at P2 ikke er det gøyeste for dyra. Men det er mulig at det er avvisende for en elg. Hvis det virker, ville det vært veldig bra. Møter du et dyr på 400 kilo i 110 km/t kan det bli katastrofalt.

Turgåere negative

Men det er ikke alle som synes musikk og snakk fra P2 hele døgnet er å foretrekke i naturen. Turgåer Ole Jakob Thorsen er negativ:

– Jeg hører de vil sette opp støy og lyd. Men dette vil også være til plage for menneskene som går her, uansett hva slags musikk det er. Dette er et gammelt turområde, og vil fortsatt være det.

Ole Jakob Thorsen vil heller høre på fuglesang i området der han pleier å gå tur. Foto: Leif Dalen / NRK

– Hjelper elgen

Redaksjonssjef Tone Donald i NRK P2 fikk seg en god latter da hun hørte om påfunnet fra Nye Veier.

– Det er veldig fint at P2 kan bidra til å redde naturen.

Redaksjonssjef Tone Donald i NRK P2

– P2 skal utfordre og utforske, og da er det ikke så rart at de bruker P2 til å utfordre elgen til å gå et annet sted. Hvis P2 kan hjelpe elgen, er det fint, ler Donald.

– Hva synes du om at de beskriver det som støy?

– Vi blir ikke fornærmet, sier redaksjonssjefen og smiler.