Utenlandske observatører følger stortingsvalget med kritisk blikk

26 internasjonale observatører vil følge med på stortingsvalget mandag. Datasikkerhet er noe av det de vil se på.

– Selv om det aller meste går riktig for seg i norske valg, så viser erfaringene at internasjonale observatører gir oss en nyttig korreks, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité.

Med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet har komiteen invitert internasjonale eksperter for å se at alt går riktig for seg på valgdagen.

Observatørenes kritikk i valget i 2005 førte til skjerpede krav om at velgere må vise legitimasjon. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Skjerpede krav

Observatørenes kritikk i valget i 2005 førte til skjerpede krav om at velgere må vise legitimasjon. Etter valget i 2013 ble fristen for å telle forhåndsstemmer forlenget fordi observatørene viste til lang reisevei i blant annet Finnmark, skriver Helsingforskomiteen i en pressemelding.

De fleste av observatørene kommer fra tidligere sovjetrepublikker, og har erfaring med og jobbet for demokrati i sitt eget hjemland.

– Jeg tror ikke vi vil komme over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet, men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjuruba, valgobservatør fra Ukraina.

Observatørene besøker 17 kommuner og skal se på både stortingsvalget og sametingsvalget.

Engesland presenterer konklusjonene fra valgobservasjonen tirsdag 12. september klokka 15.