Turgåer ble vitne til dødsulykken: – Burde ikke slippe folk ut dit

– Det burde ikke slippes folk ut dit før det gjøres flere sikkerhetstiltak, mener turgåer Bjarne Egeland.

Søndag ble han vitne til dødsulykken ved Brufjellhålene, der 27 år gamle Mateusz Dziaba fra Polen omkom.

Egeland var på tur med familien da han hørte rop om at noen hadde falt ut i sjøen.

– Han hadde trolig gått for nær kanten, og kommet ut på det glatte fjellet. Det var ekstremt bratt der, forteller turgåeren.

Redningshelikopter og redningsskøyte var på plass utenfor Brufjellhålene mellom 30 og 40 minutter etter at de hadde varslet om ulykken, ifølge Egeland. Foto: Bjarne Egeland

Kastet ut livbøye

Flere fra turfølget prøvde å hjelpe 27-åringen opp igjen fra sjøen, uten hell, forteller Egeland.

– Han var fanget av bølgene. Jeg ropte at han måtte svømme ut, men vennene fortalte at han ikke kunne svømme. Det var også noen som kastet en livbøye ut til han, men mistet tauet.

I ettertid reagerer Egeland på at det mangler måter å komme seg opp fra sjøen på, hvis man skulle være så uheldig å falle ut.

– Man burde hatt en trappestige som man kunne ha rullet ut, og som var festet i fjellet. Eller et gjerde, foreslår han.

Foto: Anne Line Møllen

Populært turmål

Hittil i år har tre mennesker mistet livet etter å ha falt i sjøen utenfor Brufjellhålene.

Det populære turmålet får nærmere 40.000 besøkende i året, har NRK tidligere skrevet.

27-åringen som omkom søndag var en del av et turfølge på ni personer, ifølge politiet.

– Det er ingenting som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke med verst tenkelig utfall, har politistasjonssjef i Flekkefjord, Liv Versland Seland, tidligere uttalt.

Egeland påpeker også at det finnes få skilt langs turstien, og heller ikke noe om rasfare.

Det er skiltet om at det er bratte partier, men det står ikke noe om at det også er rasfare enkelte steder, påpeker Egeland. Foto: NRK

Skal vurdere flere tiltak

Det er flere år siden Den Norske Turistforening (DNT) sluttet å markedsføre turen, nettopp på grunn av sikringstiltakene.

Etter søndagens dødsulykke, vurderer Flekkefjord kommune nå om det er behov for flere sikringstiltak langs ruten.

– Vi skal ha en gjennomgang med politiet i morgen i lys av det vi vet om hendelsen, og for å se om det er enda flere tiltak som iverksettes, sier Flekkefjord-rådmann Bernard Nielsen.

Brufjellhålene er et av mange såkalte «Instaspots» i Norge, og har blitt svært populært på sosiale medier. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Eget ansvar

Lister friluftsråd har Brufjellhålene som et turforslag på UT.no, der de rangerer turen som krevende.

– All ferdsel i norsk natur er på eget ansvar. Å ferdes i naturen, er ikke uten risiko. Friluftsrådet legger ut turforslag med informasjon om at det er mulig å gå der. Vi er nøye på å skrive at det er forbundet med fare, sier daglig leder Christian Landmark.

På nettsiden advarer de også om «livsfare»:

«Nede ved Brufjellhålene står man på en avsats med en skrent rett ned i åpent hav, der det ofte er både sterke havstrømmer og store bølger. Et fall i sjøen her er forbundet med livsfare!»

– Det er ikke et enkelt svar på hvor mye man skal sikre, legger Landmark til.