Ørjan Solum fra Arendal har vært savnet siden 25. mars tidlig på kvelden.

Han ble sist sett i et boligområde tilknytning til Steinsåsgruvene i hjembyen. 25-åringen var i området for å hente noe.

Politiet går i dag ut med en pressemelding hvor de bekrefter at de i dag startet søk i de store og delvis utilgjengelige gruvene sammen med brannvesenet.

– Gruven ligger i nær tilknytning til stedet der Solum sist ble sett. Det er derfor ønskelig å undersøke alle muligheter knyttet til gruven også, sier politifaglig etterforskningsleder Tor Inge Omland i pressemeldingen.

Moren: – Aldri gjort noe sånt før

Foreldrene til Ørjan, Tone Gundersen Solum og Terje Thomsen Solum, har tidligere fortalt om den mystiske forsvinningen til Åsted Norge.

Moren er glad for at politiet nå starter å søke skikkelig i gruvene.

– Det skal bli godt at de får gjennomsøkt gruvene slik at vi kan la være å tenke mer på den, sier hun til NRK.

Hun forteller videre at det ikke er likt Ørjan å forsvinne på denne måten. Han har aldri gjort noe liknende før.

Redd noe kriminelt har skjedd

Foreldrene frykter derfor at det kan ha tilstøtt sønnen noe kriminelt.

– Vi er redd for at noen kan ha gjort han noe. Vi frykter at noen vet noe som vi ikke vet ennå, sier Gundersen Solum.

Hun legger til at hun stoler på at politiet nå vil gjøre alt de kan for å finne sønnen.