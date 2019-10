Det er skipsreder Einar John Rasmussen (81) fra Kristiansand som bidrar med 15 millioner kroner til den nyopprettede stiftelsen BioCosmos.

Målet med stiftelsen er å avvise Darwins evolusjonsteori. Ifølge Vårt Land, som først omtalte saken, skal BioCosmos spre teorien om «intelligent design».

Teorien går ut på at naturen er så finstemt at evolusjonen ikke kan ha skjedd tilfeldig, men er et resultat av ingeniørkunst, skriver NTB.

Skipsrederen fra Sørlandet mener denne teorien bør brukes i norske klasserom.

– Ønsket mitt er å gjøre mye av den moderne forskningen kjent. Den bryter med Darwin på vesentlige områder, sier Rasmussen til NRK.

– Det er jo mange kristne som anerkjenner Darwin samtidig som de tror på Gud?

– Ja, men du kan si at når det gjelder mikroevolusjon, så er det noe som forekommer i naturen. Men det er ikke observert store evolusjonære sprang. Det er ikke dokumentert, hevder investoren.

Rasmussen forteller at stiftelsen går ut fra et vitenskapelig grunnlag. – Men vitenskapsmenn er ikke alltid enige. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Bekymringsverdig

Den nye stiftelsen som finansieres av Rasmussen møter kritikk fra flere hold.

En av kritikerne er professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre. Han synes det er påfallende at stiftelsen har skoleungdom som målgruppe.

– Dette er en bevegelse helt på siden av hva som er vitenskap, sa han i Dagsnytt 18 onsdag.

I det samme intervjuet sa Rasmussen at det blir opp til hver enkelt skole å bestemme hvorvidt de ønsker å ha teorien inn i naturfagspensum.

Det advarer stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap) mot.

– Det blir helt feil at rike folk skal bruke penger til å kjøpe seg tilgang til norske klasserom. Dette blir for alternativt. Det er ikke vitenskap. Det er ganske nært tøv.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener teorien «intelligent design» er «ganske nært tøv». Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Bekrefter fordommen

Religionsforsker Martin Jakobsen ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand mener metoden til Rasmussen og stiftelsen BioCosmos er feil.

– Det er prisverdig at man vil gi så mye penger til noen som skal dukke ned i spørsmål om tro og vitenskap, men jeg er redd for at selve prosjektet virker mot sin hensikt, sier Jakobsen og utdyper:

– Man ønsker å vise at det ikke er noen konflikt mellom tro og vitenskap, men det man ender opp med å gjøre når man rakker ned på evolusjonsteorien, er å bekrefte en fordom om at religiøse er skeptiske til vitenskap og ny kunnskap.

Han mener prosjektet som finansieres av Rasmussen er en moderat versjon av den amerikanske kreasjonismen.

– Når man lurer på hvordan naturen operer, bør man snakke med en naturviter. Og hvis man lurer på hvordan Gud fungerer, kan man godt snakke med en teolog. Skomakeren bør bli ved sitt lest, sier religionsforskeren.