– Det er uholdbart at Thorsen blir dømt for samme retorikk i Oslo, men får frikort i Agder, sier leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter.

Nylig ble det klart at Agder politidistrikt henlegger anmeldelsen mot Thorsen og to andre Sian-profiler etter Koran-brenningen i Kristiansand.

Thorsen ble anmeldt for hatefulle ytringer etter å ha kalt muslimer for «seksualpredatorer» og «morderzombier» under en appell i Kristiansand høsten 2019.

Han skal også ha sagt at de «dreper hverandre som fluer».

Det var Muslimsk Råd Agder (MRA) som anmeldte Thorsen. De har nå anket henleggelsen.

– Vi er skuffet, og reagerer på at politijurister i Kristiansand tolker hatefulle ytringer annerledes enn politijurister i Oslo, sier imam Akmal Ali i MRA.

Lars Thorsen ble ført bort av politiet etter demonstrasjonen på Torvet i Kristiansand i 2019. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Har sikret lydopptak

Demonstrasjonen i Kristiansand fikk stor oppmerksomhet da medlemmene satte fyr på Koranen under en appell.

Det førte til at flere motdemonstranter gikk til angrep, og ble lagt i bakken av politiet.

Flere utenlandske medier omtalte hendelsen.

Det ble flere sammenstøt på Torvet etter av Koran-brenningen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Agder politidistrikt har mottatt flere anmeldelser etter demonstrasjonen.

Ikke bare fra MRA, men også Antirasistisk senter.

Som en del av etterforskningen gikk de gjennom lydopptak fra demonstrasjonen.

Det opplyser påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar.

– Disse lydopptakene er gjennomgått med tanke på om det var ytringer som faller inn under strl. §185, sier han til NRK.

Nesten ett år etter hendelsen skjedde, ble saken henlagt.

Politiet konkluderte med at uttalelsene fra Sian-medlemmene ikke var straffbare.

– Når politiet sier at det ikke er noe straffbart forhold, så må vi gå ut fra at de har rett i det, sier Thorsen til NRK.

Han har ingen tro på at anken blir tatt til følge.

– Det er vesentlig å forholde seg til at politiet sier at det er «intet straffbart forhold». Da er det helt utenkelig at Riksadvokaten skulle omgjøre den henleggelsen.

Sian-medlemmer ble lagt i bakken etter å ha satt fyr på Koranen.

– Det fremstår merkelig

Høsten 2019 ble Sian-lederen i Oslo tingrett dømt for hatefulle ytringer mot muslimer.

Lederen i Antirasistisk senter mener retorikken er såpass lik i de to sakene i Oslo og Kristiansand, at han undrer seg over hvorfor de to politidistriktene kom frem til ulike avgjørelser.

– Det fremstår merkelig at saken i Agder ikke kom frem til rettsapparatet en gang. Det er problematisk, sier Berglund Steen.

I Oslo ble Thorsen dømt for ytringer om at muslimer er «en trussel mot rikets sikkerhet», og at de «må deporteres eller interneres på livstid».

Oslo tingrett slo fast at dette var en grov krenkelse av menneskeverdet.

Han ble også dømt for å ha ytret meninger om at islam er en voldelig religion.

Tingretten mente at dette også var en hatefull ytring.

Under appellen i Kristiansand brukte Thorsen lignende retorikk, ifølge anmeldelsen:

«Muslimer dreper hverandre som fluer, og det er Mohammeds skyld.»

I den samme anmeldelsen fra MRA er Thorsen også anmeldt for ytringer under tidligere appeller fra Oslo og Drammen.

Der skal han blant annet ha uttalt følgende:

«De som Muhammed kaller gode muslimer, dem er disponert for, og villige til å utføre, (...) vold i alle former, voldtekt, drap og folkemord (...).»

Arne Tumyr holdt også appell under demonstrasjonen i 2019. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

– Folk tåler ikke å høre noen ting

Thorsen mener det blir helt feil å sammenligne de to sakene.

Han anket dommen fra Oslo tingrett, men saken gikk ikke videre til lagmannsretten.

– Det er en spesiell dom, sier han til NRK.

Under appellen i Kristiansand uttalte du at «muslimer dreper hverandre som fluer». Kan du forstå at det oppleves som krenkende?

– Nei, det er et faktum.

Når du kommer med et slikt utsagn, mener du da at det gjelder for alle muslimer?

– Nei, det sier jeg ikke. Jeg sier at muslimer dreper hverandre som fluer. Det er vesenet islam som får muslimer til å drepe hverandre.

Kan du forstå at det oppfattes som at det gjelder for alle muslimer?

– Nei, jeg kan ikke forstå at folk oppfatter faktum annerledes enn det faktum er.

Forstår du at det oppfattes som en hatefull ytring?

– Nei, overhodet ikke. Problemet er at folk har krenkelsesterskler som er så lave at folk ikke tåler å høre noen ting. Jeg forteller fakta, og noen ganger er det guffent.

Antirasistisk senter mener Thorsens uttalelser er både giftige og farlige.

– Dette representerer et hat som selvsagt går inn på et menneske. Norge er et land som har opplevd to terrorangrep som er motivert av den samme type hat og fordommer som Thorsen representerer.