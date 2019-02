– Jeg har ikke helt kontroll over alle til sammen, men selv har jeg sett og lest mellom 2–300 meldinger på SMS, Messenger og Facebook. Det er skremmende, sier leder i Kvinesdal pistolklubb, Torbjørn Hellås, til NRK.

Det var avisen Agder som først fortalte saken om flyktninger fra Syria, som fikk sponset våpentrening gjennom Nav.

PST uttalte til NRK, på generelt grunnlag, at det fant det underlig at personer fra krigsherjede land som Syria får opplæring i pistolskyting.

Torbjørn Hellås er leder i pistolklubben i Kvinesdal. Foto: Privat

Ordføreren reagerte

Da NRK sjekket saken viste det seg at Nav hadde betalt medlemskontingenten for ei 16 år gammel jente fra Syria i fjor, som eneste med denne bakgrunnen.

Fem av klubbens medlemmer (av totalt 150) har flyktningbakgrunn.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug reagerte på PSTs generelle uttalelse, og sa at han ikke var informert av noen om at det var grunn til bekymring i dette tilfelle.

– Vi er veldig opptatt av at folk skal inkluderes og finne fritidsaktiviteter å være med på. Her har vedkommende valgt å være med i pistolklubben og trives nok godt der. Vi synes det er fint at de tar del i lokalsamfunnet i trygge og gode rammer, sa han.

NRK har også vært i kontakt med Nav, som ikke vil la seg intervjue. Men de bekrefter at de har fått mange tilbakemeldinger etter at saken ble kjent. De sier også at de følger opp 16-åringen.

Pistolklubben i Kvinesdal har fått flere hundre meldinger etter at det ble kjent at Nav betalte medlemskontigenten til en syrisk flyktning i klubben. Foto: Odd Rømteland / NRK

Slettet kommentarer

Pistolklubben har slettet en rekke kommentarer på Facebook-siden sin. Her er noen av kommentarene, som er slettet.

«Driver dere jihadist trening der? Det står i nyhetene»

«Er de virkelig så desperate etter medlemmer at de har laget en avtale med kommunen/nav om å betale medlemskap for nyankomne asylsøkere som de ikke ander noe om bakgrunnen til?? Håper de ikke er like løsslupne med anbefalingene på våpensøknadene»

«Skal si at der er inkluderende i Kvinesdal Pistolklubb. Selv asylsøkere får være med og skyte skarp. Dette er ufattelig gjennomtenkt! Oppfordrer ALLE til å sende Kvinesdal Pistolklubb en melding er på Facebook så ser de at brorparten av oss ikke er enig i praksisen til pistolklubben.»

«Jaha, så du erklærer deg som fiende av ditt eget folk, er det slik vi skal tolke dette?»

«De driver med pistol opplæring av syriske nyankomne. Det må være noen med extremt lavt vett som har ansvar I denne klubben»

Dette er to av meldingene lederen i pistolklubben har fått.

Håper 16-åring fortsetter

Lederen er skuffet over det han har opplevd de siste dagene, og sier han håper det ikke fører til at den omtalte jenta slutter med hobbyen sin.



– Jeg håper virkelig at hun ikke slutter med skyting. Jeg kommer selv til å ta kontakt med henne for å høre hvordan hun tenker selv. Nå vet ikke jeg om hun vil dukke opp igjen på treningene, for det har nok ikke vært lett for henne, sier han.

Onsdag holder pistolklubben styremøte, hvor dette blir et hovedtema.

– Jeg håper inderlig hun fortsetter, og ber samtidig at folk tenker seg om når jeg ser hvor mye hets det har vært rundt dette.



Hellås avslutter med å legge til at klubben også har mottatt mange støtteerklæringer - spesielt fra skytemiljøet i resten av Norge - etter at saken ble kjent.