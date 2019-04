Fortsatt ikke kontroll på skogbrann

Klokken 21.30 melder brannvesenet at 43 brannmannskaper, 14 fra sivilforsvaret og 2 helikoptre avslutter slokkingen for kvelden på grunn av mørket. Det brenner fortsatt på toppen av trærne og det blåser fortsatt i området. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på skogbrannen ved Udland i Lyngdal.

Ved 19.30-tiden sa operativ leder i brannvesenet Øystein Nilsen at de ikke har kontroll på en skogbrann ved Udland i Lyngdal og jobber fortsatt med å slukke en skogbrann ved Åse i Kvinesdal. Samtidig har brannvesenet fått slukket skogbrannen ved Kvinesheitunnelen.

Brannvesenet i Birkeland leter også etter en brann i terrenget rundt Kvaråsen i Birkenes.

– Totalt er det 9 brannstasjoner, 15 fra Sivilforsvaret og et helikopter satt inn i arbeidet for å få skogbrannene under kontroll. Det sier Øystein Nilsen.

Vinden og terrenget gjør slukkingsarbeidet vanskelig, det er mye jobb bare å få mannskapet og utstyret til området. Ifølge Nilsen.

Brannvesenet har ennå ikke helt oversikt over hvor store områder som brenner.

Røyk fra skogbrannen ved Udland i Lyngdal kan ses fra lang avstand. Foto: Odd Einar Dragland

Leter etter ny brann

Det er også sendt ut mannskap for å finnet et nytt skogbrann ved Kvinesheitunnelen.

– Hvis den brannen vi leter etter slår seg sammen med den andre i området er det snakk om en storbrann.

Så langt har ingen blitt evakuert i Lyngdal eller Kvinesdal.

Det er kraftig vind i området, som gjorde at brannvesenet fryktet at hytter og hus kunne bli tatt av flammene ved Åse i Kvinesdal.

Ved 17.50-tiden kom det melding om en ny krattbrann ved Kvinesheitunnelen i Hægebostad. Brannmannskap i Hægebostad var allerede ute for å bistå i slukkearbeidet i Kvinesdal og Lyngdal. Derfor er brannmannskaper fra Konsmo sendt til Hægebostad for å lokaliser.

Det har vært en rekke kratt- og skogbranner på Sørlandet de siste dagene. Brannvesenet frykter at flere av brannene har vært påsett.