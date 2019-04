Dette er den vanligste årsaken til at liv går tapt på sjøen

I fjor omkom 23 personer i fritidsbåtulykker. Halvparten av dem druknet etter at båten hadde kantret eller at noen hadde falt over bord.

De siste ti årene har nedkjøling vært dødsårsaken i 70 prosent av ulykkene.

Viggo Tengs (71) er en av de heldige som overlevde.

Sørlendingen havnet i sjøen en kald vinterdag for fem år siden. Båten forliste og ulykken ble oppdaget ved en tilfeldighet. Det reddet ham fra å fryse ihjel.

Kartlegging av fritidsbåtulykker Ekspandér faktaboks Her er hovedfunnene: Halvparten av de omkomne i 2018 druknet etter at båten hadde kantret eller at de hadde falt over bord.

I de fleste tilfeller tok det lang tid, mer enn 45 minutter, før andre var klar over at de var i nød, heter det i rapporten.

Hver fjerde forulykkede i fjor var utenlandsk turist som hadde leid båt.

Hver femte forulykkede i 2018 omkom etter at båten gikk på grunn eller kolliderte. Ulykkene kjennetegnes ved høy fart, rus og tussmørke, ifølge rapporten

Sjøfartsdirektoratet kan forbedre grunnlaget for årlig statistikkføring av fritidsbåtulykker, heter det i rapporten. Kilde: Statens havarikommisjon for transport (SHT)

– Det var kaldt som fy, sier den erfarne fiskeren, som omsider ble reddet av en lokal redningsskøyte.

Da hadde han en kroppstemperatur på 36 grader. Alt under 35 grader regnes som hypotermi.

– Jeg hadde griseflaks, sier 71-åringen når han tenker tilbake på ulykken.

BLE REDDET: For fem år siden ble en forfrossen Viggo Tengs reddet fra en holme utenfor Kristiansand etter at båten hans veltet. Foto: Heather Eliassen / NRK

– Må varsle så fort som mulig

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gått gjennom alle fritidsbåtulykkene fra 2018 som endte i dødsfall.

– Historisk er dette også den hyppigste måten å omkomme i fritidsbåt på, sier havariinspektør Pål Brennhovd.

I de fleste av tilfellene tok det mer enn 45 minutter før noen i det hele tatt var klar over at personene var i nød. Flere av dem døde som følge av nedkjøling.

– Det er mulighet for å berge liv hvis man varsler så fort som mulig og sier ifra om hvor man er, understreker Brennhovd.

Havariinspektør Pål Brennhovd i Statens havarikommisjon for transport Foto: Heather Eliassen / NRK

Nye tiltak

De siste ti årene har 367 personer omkommet i fritidsbåtulykker.

I den ferske rapporten kommer SHT med en klar oppfordring til myndigheter og organisasjoner om å vurdere nye tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs.

– Umiddelbar varsling om nød og posisjon, i kombinasjon med bruk av riktig tilpasset redningvest og påkledning som forsinker nedkjøling, kan bidra til at personer overlever etter å ha falt i sjøen, heter det i rapporten.

Redningsselskapet er en av organisasjonene som jobber frivillig for å redde personer som havner i sjøen. Om kort tid lanserer de et sikkerhetsarmbånd som gjør det mulig å varsle nødetatene øyeblikkelig.

– Den er først og fremst myntet på «myke» trafikanter, sier president Nicolai Jarlsby i Redningsselskapet og viser til kajakkpadlere, surfere og personer på vannscooter.