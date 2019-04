Rolig påske i fjellet – ekstra travelt på sjøen

– Sjøen er fremdeles veldig kald. Du har ikke veldig lang tid på deg hvis du havner i sjøen uten noe overlevelsesutstyr.

Det sier båtfører i Redningsselskapet (RS), Sigmund Garnes. Vannet er lunefullt. For det er ikke slik at varmt i lufta gir varme i sjøen. Han jobber på redningsskøyta i Stavanger der det har vært full sol og en gradestokk som har bikket 18 grader. Slik har det vært flere steder i Sør-Norge i hele påsken.

– Påsken pleier å være en av høysesongene for beredskap. Både den profesjonelle og den frivillige, sier Garnes.

81 ansatte og 1300 frivillige står for beredskapen denne påsken.

For på sjøen er det forventet stor pågang.

Denne redningsskøyta bistod i forbindelse med båtbrannen utenfor Sandnes torsdag. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

155 oppdrag

Ferske tall NRK har fått tilgang til søndag morgen viser at RS har hatt om lag 155 oppdrag siden palmesøndag.

– Det er mye til å være påske. Det er mai-tall. Kombinasjonen sen påske og suverent vær har selvsagt fått båtfolket ut på fjorden. Og det i hopetall, sier kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen.

RS har totalt 52 redningsskøyter langs kysten. Fra Vardø i nord til Mandal i sør.

– I all hovedsak er dette beredskap på sjøen. I form av operative redningsskøyter, som både ivaretar den nasjonale maritime beredskapen langs kysten vår, samt de forpliktelsene vi har overfor våre nærmere 100 000 Totalmedlemmer, som i all hovedsak er fritidsbåter, sier Andersen.

Eigil Andersen fra Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet / Privat

I Stavanger er påsketurist Sigve Osen glad for beredskapen.

– Det er fantastisk at noen tar seg tid til det. At det er noen som brenner for å dette, sier han.

Rolig på fjellet

Mens det har vært en travel påske på sjøen, har den foreløpig vært roligere på fjellet. I 2018 var det registrert 356 redningsoppdrag for Røde Kors de ni første dagene i påsken. I år var tallet 169. Ifølge NTB er det laveste antallet siden 2014.

Også Norsk Folkehjelp melder om en rolig påske med 24 større oppdrag og aksjoner. I fjor var antallet 102. De melder også om ingen alvorlige skredulykker.

– Selv om det har vært ei sein påske, ser vi at det er mange som har vært ute i fjellet og nytt finværet også i år. Heldigvis har det vært svært få skader og sykdom de stedene Norsk Folkehjelp har hatt vakt, sier Live Kummen, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Sol i Sognefjellet. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Men på sjøen er det altså annerledes.

– Det fine været ser ut til å holde seg ut påskeuka, i hvert fall i Sør- og Øst-Norge, noe som for vår del nok vil betyr en god del å gjøre for våre frivillige og ansatte mannskaper, sier Eigil Andersen fra RS.