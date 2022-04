Fremst i bilkøen for 200 kroner: – Utfordrer norsk likhetskultur

– Det er pengene som rår. Det utfordrer norsk likhetskultur, men speiler den generelle utviklingen i samfunnet, sier professor i økonomi ved Universitetet i Agder (UiA) Roy Mersland.

Nylig lanserte fergeselskapet Color Line et hurtig-spor for fergebilister.

For 200 kroner ekstra kan de kjøre først i land i Kristiansand.

– Det er en service vi ønsker å gi til gjester som har et spesielt behov, sier salgs- og markedssjef i Color Line Nina Moland Andersen.

Når Color Lines ferge Superspeed kommer til kai i Kristiansand, blir det ofte en lang kø av biler og det kan ta ganske lang tid å komme seg ut fra havna. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Mer vanlig

Å betale seg fram i køen blir stadig mer vanlig innen reiselivet.

På mange flyplasser kan du betale mer og suse gjennom sikkerhetskontrollen.

Avinor på Oslo lufthavn bekrefter at tilbud om «Fast Track» gjelder «alle flyselskaper som er med i ordningen».

I Kristiansand Dyrepark kan du betale 40 kroner ekstra for å unngå å stå i kø til «Kaptein Sabeltanns Kongelige Sjørøverteater».

På Tusenfryd i Oslo jobbes det nå med en betalingsordning til sesongåpningen.

– Gjestene våre etterspør hvordan de kan kjøpe seg kortere køtid når de er parken, sier markedssjef Erik Røhne Andersen.

Gjester på Tusenfryd spør om hvordan de kan kjøpe kortere køtid i parken, bekrefter markedssjef Erik Røhne Andersen. Foto: Berit Roald / NTB

– Lager ikke skiller

Color Line vil teste ut den nye ordningen med 5–6 bilplasser.

– Men ambisjonen er flere biler per seiling, sier markedssjef Andersen.

Hun forklarer at bilister får et merke i bilvinduet når de sjekker inn i Hirtshals. Så loses de videre inn i en spesiell kø isolert fra andre gjester.

– Kan dette lage skiller mellom de reisende?

– Dette tilbudet sorterer ikke rik eller fattig. Det lager ikke skiller. Det er kun fordi noen har behov for å komme raskt i land, sier Andersen.

Hun avviser at motivet er å tjene mer penger.

Likhetskultur under press

Professor Roy Mersland ved UiA sier at slike køordninger utfordrer den norske likhetskulturen på flere områder.

– I offentlig sektor sørger vi for at dette ikke skjer. I privat sektor har det blitt veldig normalt. Vi ser det innen flyreiser og i flere andre sammenhenger, sier han.

ROKKER VED LIKHET: – Å betale for å unngå kø ville neppe blitt en diskusjon i utlandet, sier professor ved Universitetet i Agder Roy Mersland. Foto: UNIVERSITETET I AGDER

Mersland påpeker at slike ordninger er mer vanlig i mange andre land og at folk der gjerne bare trekker på skuldrene av det.

At det snakkes om i Norge, synes han er fint.

– Det viser at vi har en likhetstankegang i bånn, sier professoren, som slår fast at den norske likhetskulturen er under press.

Personlig liker han ikke utviklingen.

– De med mer penger kan betale seg til et enklere liv enn de med mindre penger. Mange av oss ønsker ikke å ha det sånn, men slik har det blitt.

I Kristiansand ser folk ulikt på Color Lines tilbud om å betale seg forbi køtilværelsen.

Heidi Trædal synes det er urettferdig at de som ikke har råd til å betale må vente lengst. Karl Fredrik Engedal synes slike ordninger er greit og har ingen ting i mot at noen benytter seg av det. – Det er ikke alle som har råd til alt. Sånn er det bare, sier han. Marko Jensveen kan godt tenke seg å betale seg frem i køen dersom tiden er knapp. Linda Mulder sier hun ikke kommer til å betale ekstra for å komme raskere av ferga.

Anna Synnøve Røisland mener den som kommer først må få fordelen av nettopp det.

– Den som kommer tidlig til fergekaia kommer inn først, og bør få komme ut først. Jeg synes noe annet blir merkelig, sier hun.