Kaos på ny fergeavgang: – Flere biler ble skadet

– Vi har gledet oss så lenge til å ta denne båten, men jeg vet ikke hvor mye jeg gleder meg lengre nå, sier Anita Olsen.

Når vi snakker med henne skulle hun vært om bord på den aller første avgangen for den nye ferga Romantika for flere timer siden.

Den nye ruta har blitt markedsført som den nye motorveien til kontinentet, men på den aller første avgangen ble det full stopp.

– Bilene måtte kjøre sidelengs inn i båten, forteller Olsen som skal på bobilferie i Europa.

Kjørerampa opp til ferga skal ha vært for bratt og skapt problemer for spesielt bobiler og lastebiler. Personbiler skal også ha hatt problemer med å komme seg opp på rampa.

– Det var jo flere av bilene som subbet nedi og ble ødelagt på undersiden, sier Olsen.

Bilene måtte kjøre sikksakk inn i båten for å unngå skader. Foto: Anita Olsen

Problemer med kaia

Problemet skal ha oppstått fordi ferga la til ved en annen kai enn det som egentlig var tenkt.

– Den kaia viste seg å være noe for lav, så det ble litt for bratt helning på kjørerampa opp til båten, sier Administrerende direktør ved det norske kontoret til Holland Norway Lines, Morten Angvinn.

Han forteller at den bratte rampa kun skal ha skapt problemer for de større bilene.

– Da det oppsto skade på én bil valgte vi å avbryte påkjøringen av større kjøretøy og gå tilbake til en annen kai.

Dermed tok ferga en runde i havnebassenget og kjørte tilbake til en annen kai for å plukke opp de siste bilene.

Problemene resulterte i at ferga først fikk satt kurs mot Nederland like etter klokken 18:30. Tre og en halv time etter planlagt avgang.

Her ligger ferga Romantika ute i havnebassenget i Kristiansand og venter på å plukke opp flere biler. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Dårlig opplevelse

Anita Olsen mener hun så flere biler som ble skadet.

– Det var skrap, lakkskader og plastikk som datt av bilene, sier Olsen.

I tillegg forteller hun at det skal ha blitt brukt treplanker til å få bilene om bord ved den første kaia.

– Det ødela tre biler. De plankene gikk tvers gjennom bilen og rev med seg hele bakdelen på bilen, sier Olsen.

Olsen sier at de nektet å kjøre på ferga da de så hva som skjedde med bilene foran dem. Hun beskriver dialogen med de ansatte som dårlig.

– Vi har prøvd å kommunisere med dem som sto og skulle ta bilene om bord, men de var ikke interesserte i å høre på oss i det hele tatt.

Direktør Angvinn sier han tror språkproblemer kan ha vært årsaken til den dårlige opplevelsen.

– At det kan forekomme språklige misforståelser på korte beskjeder, det kan jo skje, forteller han.

Flere trailere skal ha hatt problemer med å komme seg inn på ferga. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Lei første dag

Dette skulle ha vært en gledens dag for Holland Norway Lines, slik ble det ikke.

Angvinn forteller at de jobber med kaia for å løse situasjonen og at problemene ikke skal vedvare.

– Nå skal man ha i bakhodet at dette er første avgang og vi måtte benytte en midlertidig kai. Det er vårt ansvar og vi skal få orden på det, forteller Angvinn.

Han sier at dersom noen opplevde ombordstigningen i dag som problematisk er det noe de vil beklage, og at ingen av passasjerene skal lide noen tap.

– Vi skal ordne opp etter oss, så ikke folk blir skadelidende for det, konstaterer Angvinn.