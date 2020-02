NRK sykler gjennom Norge i sommer

NRK er i gang med planleggingen av sykkelruter og stoppesteder.

Foreløpig ser det ut til at sykkelfølget starter øst i Finnmark, for så å ta for seg deler av Helgelandskysten og Atlanterhavsveien.

Den meste krevende sykkelruten blir i Innlandet fra Dombås til Aulestad, før turen avsluttes med en uke på Sørlandet.

Uke 28: Varangerbotn – Hamningberg, Finnmark, 9-11.juli

Uke 29: Brønnøysund – Nesna, Helgelandskysten, 15-19.juli

Uke 30: Bremsnes – Urke, Atlanterhavsvegen og Sunnmøre, 22-26.juli

Uke 31: Dombås – Aulestad, Innlandet, 29.juli – 2.august

Uke 32: Tvedestrand – Lindesnes, kystvegen på Sørlandet, 5- 9.august

