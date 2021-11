Vurderer folkeavstemning

I dag har ordførerne i Strand og Sandnes vært i møte med Statsforvalteren for å drøfte en justering av kommunegrensene. Kommunaldepartementet ba statsforvalteren vurdere dette etter et innbyggerinitiativ i Forsand som krever at gamle Forsand kommune blir en del av Strand. Statsforvalter Bent Høie sier de skal vurdere om det blir aktuelt med en folkeavstemning om saken.