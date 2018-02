Vil bruke oljeteknologi – på hjertepasienter

Et tynt plastrør føres inn i en pulsåre og helt opp til hjertet til en pasient ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Kvinnen ligger våken, men bedøvet på operasjonsbordet.

Legene skal finne ut hvor trangt det er i årene, og om pasienten trenger bypass eller blokking som behandling.

Tanken er nå å erstatte dette inngrepet med avanserte beregninger av blodstrøm. Foto: Marte Skodje / NRK

– Dette inngrepet er forbundet med en viss risiko, spesielt for eldre folk med stive blodårer, sier overlege Nigussie Bogale.

På kardiologisk avdeling er det travelt. Her inne gjør legene daglig rundt 15 behandlinger hvor en går inn med en wire og måler trykkfallet.

Alf Inge Larsen er seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) Foto: Marte Skodje / NRK

– Disse pasientene burde vi kanskje klart å luke bort på forhånd ved å bruke ikke-invasive metoder, sier Alf Inge Larsen som er seksjonsoverlege og professor på sykehuset.

Hvert år blir over 30.000 norske pasienter undersøkt for farlig trange blodårer. Foto: Marte Skodje / NRK

Løsningen for en enklere metode kan ligge hos olje- og gassindustrien.

Fra stein til hjerte

Nedturen i olje- og gassbransjen har fått flere til å tenke nytt. I Rogaland der krisen var størst, jobber en nå for at oljeteknologi kan brukes – på hjertepasienter.

– Det er veldig motiverende å få hjelpe pasienter til å få en mer behagelig og enklere behandling, sier Jan Ludvig Vinningland som er seniorforsker ved IRIS.

I to år har han og kollega Aksel Hiorth, som til vanlig arbeider med økt oljeutvinning, jobbet tett med legene på SUS. Tekniske modeller, som forskerne har utviklet for å beskrive transport av olje i stein, skal gjøre behandlingen av hjertepasienter rimeligere og mer skånsom.

Det utradisjonelle prosjektet er et direkte resultat av oljekrisen. Foto: Marte Skodje / NRK

– Vi bruker datamodeller for å simulere fysiske og kjemiske prosesser mellom olje og vann i små hulrom i oljebergarter. Siden den samme fysikken også beskriver transport av blod i kroppen, kan vi bruke de samme modellene også innen helseforskning, sier Hiorth som er forskningsleder ved IRIS og professor ved Universitetet i Stavanger.

Tanken er nå å erstatte inngrepet på operasjonsbordet med avanserte beregninger av blodstrøm.

– Vi tar røntgenundersøkelsen et steg videre ved å beregne hvordan blodet strømmer i blodårene. Med vår modell slipper legen å gå inn med et plastrør for å måle trykkfall i blodåren, og heller støtte seg til utregna verdier for faktisk blodstrøm, sier seniorforsker Vinningland.

Mange muligheter

Thor Ole Gulsrud er forskningssjef ved IRIS. Foto: Marte Skodje / NRK

Det utradisjonelle prosjektet er et direkte resultat av oljekrisen. Og ifølge Thor Ole Gulsrud, som er forskningssjef ved IRIS Helseteknologi, er det nå flere enn før som jobber på tvers av næringer.

– En del bedrifter ser muligheter til å bruke teknologi fra olje og gass, til en annen problemstilling. Og det skorter absolutt ikke på ideer, smiler Gulsrud.

