Det er 30 år siden Viking spilte en like viktig fotballkamp. Den gang rykket siddisene opp til øverste nivå etter at Arild Ravndal sikret 3–2-seier over Vard på overtid. «Mirakelet i Haugesund», blir kampen kalt.

Søndag kan et nytt mirakel føye seg inn i Vikings stolte historie. For svært få hadde trodd stavangerlaget skulle kjempe om direkte opprykk, etter 3-2-tap i Florø og 4-2-tap hjemme mot Tromsdalen tidligere i høst.

– Etter de kampene hadde ingen tro på oss. Vi var allerede klar for kvalifisering, mente folk. Nå skal vi spille om direkte opprykk. Det er utrolig bra av oss at vi har satt oss i denne posisjonen, sier Vikings midtbaneelegant, Johnny Furdal.

Viking betalte rundt millionen for den rutinerte midtbanespilleren, Johnny Furdal (32), i sommer. Han har slått til på direkten og vært en sterk bidragsyter til at klubben kan rykke opp på første forsøk. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Kritikerne har snudd

Før skjebnekampen mot Kongsvinger er premissene krystallklare: Viking-seier betyr eliteseriespill i 2019 for siddisene. Med uavgjort eller tap er laget prisgitt en hjelpende hånd fra enten Florø eller Strømmen, som møter henholdsvis Mjøndalen og Aalesund.

– Det blir helt ellevilt! Nå er det fotballfeber. Jeg får meldinger fra folk jeg ikke har snakket med på ti år, forteller Furdal.

– Folk jeg treffer på butikken kommer bort og ønsker oss lykke til. De sier vi må komme oss opp der vi hører hjemme. Det er forskjellig fra i fjor, da vi møtte kritiske røster i byen, legger sisteskansen Iven Austbø til.

Iven Austbø (t.v.) har vært inn og ut av Viking-laget i årets sesong, men nå er sisteskansen Berntsens soleklare førstevalg i mål. Foto: Jarl Hjelle / NRK

Bortefeltet er innskrenket fra 300 til fem plasser

I høst har Viking slått begge opprykksrivalene, Aalesund og Mjøndalen, borte. Det har ført til en gryende optimisme og tro på eliteseriespill neste sesong i Stavanger. I klubbens supporterbutikk er billettene til opprykkskampen revet bort.

– Det blir smekkfullt! Speaker blir nødt til å be tilskuerne «trekke inn mot midten». Fotballfeberen herjer i byen, forteller billettsjef i Viking, Eirik Bjørnø.

Nå har klubben satt opp ekstra klappstoler, bortefeltet er innskrenket fra 300 til fem plasser, reklamebannerne som har dekket store felt på tribunen er fjernet og provisoriske ståplasser er opprettet.

Alt for å dekke etterspørselen fra sultefora supportere.

Bjarne Berntsen og Viking har flydd høyt den siste måneden. – Jeg snakker ikke med noen, uten at de nevner kampen på søndag. Det er enorm interesse rundt laget, sier han. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Frykter ikke antiklimaks

For kampen blir utsolgt.

Godt over 16.000 mennesker kommer til å oppholde seg innenfor gjerdene på stadion søndag mellom klokken 13 og 15.

– Vi merker at det er noe spesielt i gjære! Det er mer pressefolk til stede på treningene i forkant av kampen, enn det har vært noen gang tidligere denne sesongen. Og vi hører hvordan billettsalget går. Det blir en fantastisk ramme rundt kampen, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Hva skjer om det ikke blir opprykk?

– Da blir det selvfølgelig en gedigen nedtur, men jeg har troen. Vi la en plan for to uker siden, og den har vi fulgt etter punkt og prikke, svarer den rutinerte treneren.