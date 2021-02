Det var god stemning og brede glis da fylkesordføreren i Rogaland og rektor ved Universitetet i Stavanger klasket albuene sammen etter overleveringen av 24 millioner kroner tirsdag.

Men allerede dagen etter fikk pipa en helt annen lyd. Nå er fem rogalandsordførere fly forbannet.

De hevder at Ulla-Førrefondet, som hastetildelte millionsummen til universitetet, bryter med egne vedtekter. Nå krever de en offentlig gransking av tildelingen.

– Jeg reagerer veldig sterkt. Det er meget uheldig og på grensen til uetisk, sier Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn.

FIKK MILLIONSTØTTE: Universitetet i Stavanger fikk tildelt 24 millioner kroner til oppstart av medisinstudie. Det reagerer flere ordførere nord i Rogaland på. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Stusser veldig

I avtalen mellom Rogaland fylkeskommune, Haugaland kraft og Lyse, som styrer fondet, står det at formålet er å:

«... være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette».

Bakgrunnen for at ordførerne i Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Bokn og Haugesund nå reagerer, er at de for tre år siden sendte en søknad til fondet om støtte til grønne omstillingsprosjekter i et regionalt program.

Denne hevder de ennå ikke har vært til behandling.

– Vi stusser veldig over at Ulla-Førrefondet anser legeutdanning som «arbeid med grønn omstilling av næringsliv og høyere utdanning», skriver ordførerne i en felles pressemelding.

Skuffet og fortvilet

Ordføreren i Haugesund hevder tildelingen er et avvik fra formålet. Han mener medisinutdanning ikke er en grønn utdannelse.

– Jeg retter sinnet mitt mot styret i fondet, men også fylkeskommunen som går god for dette. Det er de som er ansvarlige for at fondet blir brukt etter formålet, sier Mohn.

Han oppfatter det som en konflikt mellom nord og sør i fylket.

– Det er det som gjør oss så skuffet og fortvilet. Vi har tidligere oppfattet at det har vært et ønske om å samle og se fylket under ett. Dette vedtaket føler vi gjør det stikk motsatte, sier Mohn.

De fem ordførerne undrer seg også over hvorfor søknaden deres fortsatt ikke har vært behandlet, mens søknaden om medisinutdanning ble hastebehandlet denne uken.

– Skjer dette fordi Stortinget nå skal behandle sak om gradsrett for legeutdanning til flere universiteter enn de fire store? Det er lett å få inntrykk av det, uttaler de.

REAGERER: Ordfører i Haugesund kommune, Arne-Christian Mohn (Ap), reagerer på at fondet tildelte 24 millioner kroner i en hastebehandling, mens deres søknad ennå er ubehandlet. Foto: Thomas Halleland / NRK

Forstår at det blir diskusjoner

Styreleder i Ulla-Førrefondet, Torkel Myklebust, bekrefter at tildelingen til UiS ble hastebehandlet fordi saken snart skal opp i Stortinget.

– Vi tok det på et ekstraordinært møte. Bakgrunnen var et sterkt ønske fra ledelsen i fylkeskommunen for å få på dette på plass før saken behandles i Stortinget, sier Myklebust.

Han mener at fondets formål ikke er brutt, men forstår at det blir diskusjoner.

Myklebust sier at han ikke kjenner til søknaden fra nordfylket for tre år siden. Han forklarer at fondet har vært mer eller mindre uten funksjon siden 2013, men at styret det siste året har jobbet med å få det opp og gå.

Mener studiet oppfyller kravene

Fylkesordfører Marianne Chesak støtter styrets beslutning.

Hun mener studiet er en stor del av den grønne omstillingen som skal skje i fylket, og at det er mange ringvirkninger som følger med et medisinstudie.

STØTTER: Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, støtter fondets beslutning. Hun mener et medisinstudie vil være en del av den grønne omstillingen i fylket. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Rogaland har vært svært avhengig av olje- og gassindustrien. Grønn omstilling er derfor svært viktig for vår region, og vi trenger flere nye bein å stå på. Ulla-Førrefondet skal være et redskap i dette arbeidet, med å omstille næringsliv og høyere utdanning i Rogaland, sier fylkesordføreren.

Fylkestinget bestemte seg nylig for å endre søknadskriteriene til fondet, men disse venter på godkjenning fra ESA.