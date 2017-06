Trekker seg fra alle verv

Sahfana Mubarak Ali trekker seg alle verv i Stavanger Arbeiderparti. Bakgrunnen er at hun har takket ja til en jobb som spesialutsending for det norske Utenriksdepartementet i Jordan. Hun har siste vært en profilert politiker for Arbeiderpartiet siden 2011, og var frem til i dag nestleder i Stavanger Ap og fast medlem av formannskapet. Mubarak Ali sier til NRK at det var umulig å takke nei til jobbtilbudet, og at hun håper hun kan komme tilbake til politikken ved en senere anledning. Tidligere i år trakk Cecilie Bjelland seg fra alle verv for å jobbe i Paris.