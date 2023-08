Stenger museum etter funn av asbest

Det er avdekket asbest i lokalene til Karmsund folkemuseum i Haugesund. Dette er lokalet der museet har utstillinger, kontor og verksteder, skriver de i en pressemelding. Museet er stengt inntil videre, i påvente av videre kartlegging og risikovurdering.

Det er tatt prøver av skadet asbest, og resultatene viser at det er både hvit, brun og blå asbest i bygget. I enkelte rom har asbeststøvet spredd seg utover større områder. Dette er rom som publikum ikke har hatt tilgang til.

Deler av museet har vært stengt en stund, men dette er rom som hverken ansatte eller publikum bruker.

Det var mistanke om at det var asbeststøv i korridorer og kontorer som ansatte bruker, som fikk ledelsen til å ta prøver.

– Vi fikk bekreftet at det var asbeststøv som ansatte har vært utsatt for. Vi skal nå undersøke hvor omfattende dette har vært og hvilke tiltak vi skal sette i gang for de ansatte, sier avdelingsleder for kulturhistorie og samling ved Haugalandmuseet, Grethe Paulsen Vie.

Hun håper de skal kunne åpne deler av museet igjen ganske snart for publikum.