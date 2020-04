Statnett bygger kraftledning

Statnett søker NVE om konsesjon for å bygge ny kraftledning til Haugaland næringspark i Tysvær kommune. Ordførerne i eierkommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord ogg Bokn, mener dette legger til rette for et nytt industrieventyr i regionen.