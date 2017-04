– At tre av våre medlemmer, nemlig Hordaland Teater, Haugesund Teater og Akershus Teater, nå plutselig skal over på fylkeskommunale budsjetter fra 2018, det forstår vi ikke. Den varsla kulturmeldingen er jo ikke engang påbegynt, sier direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, NTO, Morten Gjelten.

Han sikter til stortingsmeldingen om regionreformen, som regjeringen la fram 5. april.

Hvis reformen blir vedtatt, vil regjeringen at statlige tilskudd til en rekke mindre kulturinstitusjoner, oppsettinger og festivaler, overføres til fylkeskommunene allerede neste år. Tilskuddene utgjør til sammen 119 millioner kroner, hvorav 14,7 millioner overføres fra Norsk Kulturfond.

Tilskuddene som overføres fra 2018 er (sortert fylkesvis) Ekspandér faktaboks Opera Østfold, Dansekunst i Østfold og Studium Actoris i Østfold

Akershus teater, OscarsborgOperaen og Bærum kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans i Akershus

Melahuset, Agenda X Skriveverksted og Jeunesse Musicales Norway i Oslo

Ringsakeroperaen i Hedmark

Valdres sommersymfoni og Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans i Oppland

Buskerud teater og Leveld kunstnartun i Buskerud

Grenland Friteater/PIT og Dansekunst i Grenland AS i Telemark

Stella Polaris og Markedet for Scenekunst – Sandefjord i Vestfold

Designtreff BeyondRisør og Bokbyen ved Skagerrak i Vestfold

Christiansands Protesfestival og Sound of Happiness i Vest-Agder

Haugesund Teater, Opera Rogaland og RAS – Regional Arena for Samtidsdans i Rogaland

Hordaland Teater, Vestlandske teaterselskap og Stiftelsen Bergen Dansesenter i Hordaland

Opera Nordfjord og Bokbyen i Fjærland i Sogn og Fjordane

Operaen i Kristiansund, Bjørnsonakademiet og Seanse – senter for kunstproduksjon i Møre og Romsdal

Opera Trøndelag, Norsk Revyfaglig senter, Birka AS, Dansit, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag og Trondheim International Chamber Music Competition i Sør-Trøndelag

Dans i Nord-Trøndelag og Nidarosdomens guttekor i Nord-Trøndelag

Figurteatret i Nordland, Bodø kirkelige fellesråd (senter for kirkemusikk) og Se kunst i Nord-Norge i Nordland

Hålogaland Amatørteaterselskap i Troms

Samovarteatret, Scene Finnmark og Dansearena Nord i Finnmark

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet forklarer:

– Vi har valgt disse aktørene først og fremst fordi det er lokale tilbud som staten kun gir tilskudd til, altså at staten ikke er inne på eiersiden. Dessuten er det virksomheter som har et betydelig lokalt engasjement og samarbeid, sier Fredriksen.

Direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening, Morten Gjelten (t.v.), og teatersjef Erik Schøyen i Haugesund, er begge skeptiske til forslaget om å regionalisere kulturen allerede neste år. Foto: Mari Sand Malm / NRK

Usikkerhet i Haugesund

Haugesund Teater er en av institusjonene som blir berørt, og teatersjef Erik Schøyen er usikker på konsekvensene:

– Det vi vet er at dagens ordning har sikret kontinuitet og stabile vilkår. Man kan jo frykte at den langsiktige tryggheten forsvinner med færre tilskuddspartnere, sier Schøyen.

Statssekretæren er ikke enig:

– Det tilskuddet de får i dag overføres til fylkeskommunene på samme størrelse og nivå. Så vil man etter hvert få et nytt inntektssystem som også fanger opp kunst- og kulturfeltet. Da vil pengene gå inn i det totale rammetilskuddet til fylkeskommunene, men pengene forsvinner jo ikke.

Ber regjeringen vente

Gjelten i NTO mener at begrunnelsen ikke holder, og han forstår ikke hastverket:

– Vi mener at regjeringen må vente med regionaliseringstiltak, sånn at alle som er en del av norsk statlig kulturpolitikk, blir vurdert på lik linje i arbeidet med kulturmeldingen.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen sier at regjeringen med dette først og fremst vil vise at det følger konkrete oppgaver med regionreformen:

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet mener forslaget vil styrke den lokale kulturen. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Dessuten er dette en naturlig endring av arbeidsfordelingen i forvaltningen. Så får vi komme tilbake med en større utredning av hele feltet i kulturmeldingen.

Delte meninger i nord

Dansearena Nord i Hammerfest er skeptisk til forslaget, sier direktør Susanne Næss Nielsen:

– Jeg frykter at dette er uttrykk for manglende engasjement og interesse for utvikling av kunstfeltet utenfor Oslo, og at kultur blir noe som fylkeskommunene etter hvert må løse på egen hånd. Da kan vi bli stående på stedet hvil økonomisk.

Men Irene Nordhaug Hansen i interesseorganisasjonen for teateramatører i Nordland, Troms og Finnmark, er utelukkende positiv:

– Dette er genialt. Nå får vi bare ett ledd å forholde oss til framover.