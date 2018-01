Siste periode med kontantstøtte

Frp-topp Roy Steffensen tror vi er inne i den siste stortingsperioden med kontantstøtte. Han mener Norge ikke har råd. – Denne regjeringen har sagt at tidlig innsats er en viktig påle for politikken vår. Da må vi se på hva som er gode tiltak. Å fjerne kontantstøtten vil være et av de beste virkemidlene, sier Steffensen til Klassekampen.