– Jeg kan ikke stå inne for den galskapen de står for. Jeg har opplevd at medlemmer har hengt meg ut på nett fordi jeg følger FHI sine koronaråd, og bruker munnbind. De mener jo at pandemien er en konspirasjonsteori, sier Andreassen.

BRÅK: Når Sian demonstrerer møtes det vanligvis av enda større motdemonstrasjoner. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Hun mener dette fikk begeret til å flyte over.

– Mange i Sian har blitt veldig ekstreme. Det har jeg aldri vært. Og jeg tar avstand fra alt hat. Også hatet mot muslimer. Jeg fikk en bismak 16. november i fjor. Jeg var imot at de skulle brenne koranen. Det endte opp med at jeg ble slått ned, sier Andreassen.

Sian ble da stoppet av politiet da de prøvde å brenne Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand. Gruppen er kjent for å mene at islam ødelegger det norske samfunnet.

Fortsatt kritisk til islam

Andreassen sier hun fortsatt er kritisk til islam, selv om hun har meldt seg ut.

– Det er ikke islam som religion i seg selv som er ødeleggende. Det er de som praktiserer den feil som er ødeleggende. De må forholde seg til våre vestlige verdier. Dessverre er det flere som ikke gjør det. Og da mener jeg sosial kontroll, terror og koranskoler, sier hun.

Den utmeldte aktivisten flytta i september fra Oslo til Jæren i Rogaland. Der har hun fått god tid til å tenke. Og utmeldingen kom ikke spontant.

– Jeg har tenkt på dette i hele år. Nå har jeg fått alt litt på avstand. Jeg har tatt noen feil valg i livet, men det er aldri for sent å snu, sier Andreassen som fraråder andre å bli medlem av Sian eller lignende grupper.

– Folk bør i alle fall tenke seg om. Det koster deg friheten din. Den friheten har jeg nå tatt tilbake.

Stopp Islamiseringen av Norge (Sian) har i løpet av de siste månedene vært med på demonstrasjoner mot nedstengingen av Norge som følge av koronakrisa.

Hatt tett kontakt med nynazister

I 2011 var Andreassen leder for den antiislamske gruppa Norwegian Defence League (NDL). Etter 22. juli gikk hun ut og advarte mot den gruppa.

– Hennes tidligere historikk viser at hun har kommet med lignende uttalelser, og så fortsatt innenfor disse miljøene, sier Lars Erik Berntzen, forsker ved Senter for ekstremismeforskning.

Berntzen sier hun er en av aktivistene i Norge med lengst fartstid innenfor ytre høyre, og har vært aktiv i over ti år.

VIL IKKE SPEKULERE: Lars Erik Berntzen vil ikke spekulere i hvorvidt Andreassen faktisk tar avstand fra SIANs holdninger, til tross for at hun melder seg ut. Foto: Universitetet i Bergen

– Hun har også pleiet ganske tett omgang med klassiske høyreekstreme og nynazister. For eksempel russiske nynazister som er kjent for sin voldelige brutalitet, sier han.

Berntzen påpeker at disse miljøene er små, med få involverte, og at det i tillegg til vennskap også kan oppstå personkonflikter som kan være grunn til at noen melder seg ut.

– Hun har jo tidligere fått kritikk internt i Sian for å ha pleiet omgang med nynazister, sier Berntzen.

Følte seg ikke bra nok

Å skulle ha pleiet omgang med russiske nynazister er noe Andreassen benekter.

– Det har jeg aldri gjort. Jeg kjenner mye folk, det gjør jeg, men jeg kjenner ingen russiske nynazister. Jeg har derimot blitt truet av noen russiske nynazister, svarer Andreassen

Hun mener selv at denne ukas utmelding ikke kan sammenlignes med tidligere situasjoner, og referer til Brennpunkt-dokumentaren Infiltratøren.

Lena Marie Andreassen sier hun aldri har hatt noe imot muslimer. Men hun er kritisk til islam på lik linje med andre religioner.

FLYTTET TIL ROGALAND: I September gjorde den tidligere aktivisten Lena Marie Andreassen rogalending av seg. På nyåret starter hun i ny jobb. Foto: Privat

– Jeg havnet inn i dette nettverket fordi jeg ikke følte meg bra nok som meg selv. Her ble jeg godtatt og følte meg som en del av noe. Men nå har jeg innsett at jeg er bra nok som jeg er. Jeg kan være meg selv, sier hun.

– Angrer du på at du har vært med?

– Ja, noen ganger havner man inn i grupper fordi man ikke føler seg bra nok. Nå har jeg innrømmet overfor meg selv at det jeg har gjort ikke har vært bra for meg.

Lever med voldsalarm

Etter at hun på Twitter fortalte om utmeldingen, har støtteerklæringene strømmet på.

– Jeg er helt overveldet. Jeg trodde ingen kom til å bry seg, sier hun.

Andreassen forteller at hun har levd i frykt for å bli slått ned, bare hun gikk ut på gata i Oslo. Men hun frykter ikke reaksjoner fra folk i Sian.

– Jeg tror ikke folk våger å gjøre noe. Jeg lever jo med voldsalarm, men den hadde jeg jo håpet jeg kunne kvitte meg med nå, sier hun.

Benekter galskap

Leder for Sian, Lars Thorsen sier det ikke er noe galskap i organisasjonen han leder.

– Men det er en slags galskap i bransjen vi er i. Vi utsettes for hat, og jeg skjønner at hun ikke har lyst til å bli utsatt for hatet jeg blir utsatt for. Jeg tolker det sånn det hun skriver.

INGEN GALSKAP: Sian-leder Lars Thorsen mener ikke det er uro i organisasjonen. Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Er det andre medlemmer som har meldt seg ut?

– Det er ikke uro i organisasjonen. Det er ikke andre medlemmer som har meldt seg ut. sier Thorsen.