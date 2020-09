Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er utrolig kjedelig at dette har skjedd på vår buss. Vi er slitne og leie oss, sier ekteparet Ingvar og Silje Csilla Landa.

De har drevet et lite reiseselskap i 20 år, og er selv med på med bussturene i inn- og utland. Nå er det kun turer i Norge de tilbyr.

Hun er utdannet sykepleier, og er svært opptatt av smittevern.

På denne turen i Sør-Norge var det 37 passasjerer, og tre ansatte. Den tredje var ekstra med, for å sikre at smitteverntiltak ble overholdt.

Allerede 12 dager før turen startet, fikk alle passasjerene en e-post der forholdsregler ble gjennomgått.

Blant annet ble de bedt om å holde seg i hjemmekarantene de siste ti dagene før turen, og de ble bedt om å avlyse turen hvis de hadde symptomer.

– Hver gang jeg var i nærheten av passasjerene, hadde jeg munnbind og hansker. Dette skiftet jeg ut svært ofte.

På bussen hadde alle passasjerer fast plass, og de fikk ikke lov til å bytte sete. Hver morgen ble bussen vasket med sprit, og alle fikk en dusj sprit på hendene på vei inn i bussen.

I tillegg var alle hoteller og restauranter kontaktet på forhånd for å få bekreftet at de kunne ivareta smittevern.

Reglene må vurderes

Smittevernoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes sier alle regler er fulgt av reiseselskapet.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Reiseselskapet har brukt Virke sin bransjestandard for turistbussnæringen. Men jeg tror bransjen må gjennomgå sin standard, for jeg tror det blir for tett med såpass mange passasjerer i en buss over så mange dager.

Han mener det enten må være mye færre passasjerer på en slik tur, eller så må en la være å reise.

Torvik mener pensjonister i risikogruppen må tenke seg nøye om før de legger ut på en slik tur.

Helseminister Bent Høie berømmer reiseselskapet for at de raskt tok kontakt med kommunen etter at smitten var oppdaget.

Han er likevel skeptisk til slike lange bussturer.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Jeg tror nok det er mulig å overholde smittereglene på en slik tur, men jeg tror det er fryktelig vanskelig.

Ingen alvorlig syke

Det er ikke klart hvor smitten kommer fra, men teorien er at en av passasjerene har vært i inkubasjonstiden uten symptomer da bussturen startet.

– Av de 33 som har testet positivt, er det mange som ikke har noen eller lette symptomer, og enkelte har noe mer moderate symptomer, sier Torvik.

Ekteparet Landa understreker at de hele tiden har tatt smittevernhensyn. Planen var blant annet å spise lunsj i Hamar, men der var smittetallene slik at de valgte å ikke stanse der. Det samme skjedde i Bergen. Til sammen tre stopp er avlyst, og passasjerene fikk matpakke fra hotellet i stedet.

Mange eldre vil på tur

I frontruta på bussen ligger kartet over Sør-Norge. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Det var aldri aktuelt å avlyse denne turen, for vi har hatt flere turer der folk sier de gleder seg, og hvis de ikke hadde hatt disse turene å reise på, så hadde det ikke vært noe å gjøre, sier Ingvar Landa.

Nå er alle turer i september og oktober avlyst, og kundene skal få pengene tilbake.

– Vi har full forståelse dersom myndighetene når gjør det forbudt å reise på slike turer når vi ser hvor farlig det er, men da må de komme med støtte til reiseselskapene, sier Silje Csilla Landa.