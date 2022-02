Preikestolen blir værende i Strand

Statsforvalteren i Rogaland mener det ikke er grunnlag for å endre grensene i gamle Forsand kommune slik at Kolabygda og Preikestolen overføres fra Strand til Sandnes kommune. I sin innstilling skriver Statsforvalteren at det ikke foreligger nye vesentlige momenter i saken. Det er kommunaldepartementet som endelig avgjør saken.