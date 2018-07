Politiet: – Følelser, men ikke bråk

Politipatruljen som holdt vakt ved Konserthuset i Stavanger i går, melder at alt gikk fint for seg. Det var likevel «mye følelser i spill» under fotballkampen, ifølge politiet. 5000 var til stede da VM-oppgjøret mellom Kroatia og England blei vist.