– Vi har ingen indikasjoner på at de driver med ulovlig aktivitet, vi har ikke fått noen klager på dem og vi opplever dem ikke som noe problem, sier Kristian Johansen, som er leder for ordensavdelingen på politistasjonen i Stavanger.

Han snakker om tiggermiljøet i Stavanger og omegn, som de mener består av 30 til 40 mennesker fra Romania og Bulgaria.

– De renset byen

Ledere for ordensavdelingen ved politiet i Stavanger, Kristian Johansen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

I går avslørte Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» at bakmenn i tigger-miljøet i Bergen håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet.

Vi blir også med tilbake til 2014 da utenlandske tiggere solgte ulovlige rusmidler, vanedannende piller, åpenlyst i byparken i Stavanger. Politiførstebetjent, Vegard Sandland forklarte at politiet aksjonerte mot bakmennene i 2015 og nesten hele tiggermiljøet i byen forsvant.

Veronica Dumitrache fra Târgu Jiu i Romania forteller at hun har vært tigger i Stavanger i syv år. Hun husker godt politiets aksjon i 2014. Noe hun også tror er grunnen til at det ikke er samme tilstandene i Stavanger som i Bergen.

– De aksjonerte fort og de renset byen. Jeg liker ikke at useriøse tiggere kommer for å lage problemer for oss andre. Dersom vi ser noen som driver med kriminell virksomhet, går vi og sier ifra til politiet eller vekterne, sier Dumitrache.

Flere prostituerte

Selv om politiet ikke mener at tiggingen i Stavanger er noe problem tar Christian Wedler i Frp til orde for å innføre et tiggeforbud. Slik de også gjorde i 2014. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Johansen sier at de har god oversikt over tiggermiljøet i byen, og at de holder seg til tigging og salg av hjemmelagde produkter.

Likevel sier de at de den siste tiden har registrert flere prostituerte fra Romania og Bulgaria. De mener også at det kan være en fare for at pillesalget tar seg opp igjen.

– Dette er ting vi følger nøye med på, sier Johansen.

Vil innføre tiggeforbud

Selv om politiet ikke mener at tiggingen i Stavanger er noe problem tar Christian Wedler i Frp til orde for å innføre et tiggeforbud. Slik de også gjorde i 2014.

– Grunnen til at vi ville ha et tiggeforbud var fordi vi ønsket å fjerne unnskyldningen for å være i byen. Vi var opptatt av det bakenforliggende og hadde fått informasjon om at det var store miljøer som brukte det som et skalkeskjul, sier Wedler.

Derfor planlegger han nå å ta opp temaet igjen, og foreslå at kommunen innfører et tiggeforbud på neste bystyremøte.

– De har funnet en oppskrift på å utnytte vårt ønske om å hjelpe. Derfor vil jeg igjen foreslå å innføre et tiggeforbud og et forbud mot salg på offentlig sted, sier han.

– Ved å fjerne disse bortforklaringsmulighetene gjør vi jobben enklere for politiet, legger han til.