I salgshallen til Motor Forum Stavanger er det tett mellom de nye bilene. Mange av dem har også har fått ny prislapp.

Toppmodellen Hongqi E-HS9 Exclusive har for eksempel blitt 100.000 kroner dyrere etter nyttår.

Nå viser prisendringene tydelig igjen på statistikken.

I januar ble det kun registrert 1901 nye personbiler i Norge. Det er en nedgang på 95,18 prosent fra desember 2022.

Sammenlignet med januar i fjor er det en nedgang på 76,1 prosent, viser tall fra Vegvesenet.

Innføringen av vektavgift og moms på elbiler gjorde at alle som hadde mulighet ville registrere sin nye bil før vi gikk inn i det nye året. Elbiler utgjør den største delen av nybilsalget i Norge.

Tror salget vil ta seg opp

Daglig leder ved Motor Forum Stavanger, Lars Ola Solstad, tror likevel ikke oppbremsingen i salget av nye biler vedvarer.

Lars Ola Solstad er daglig leder i Motor Forum Stavanger. De har merket et ventet vakuum i bilsalg og registreringer etter nyttår. Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg tror det totaløkonomiske bildet er det viktigste for Ola nordmann, at rentenivået stabiliserer seg og prisøkningen i samfunnet generelt sett kommer under kontroll. Da tror jeg nok bilsalget tar seg opp igjen, sier Solstad. De har, som mange andre bilforretninger, opplevd en nedgang i salg og registrering av nye biler i januar.

– Det er viktig at det er de samme reglene for alle, slik at det blir en slags ny normal, sier Solstad.

Dette er de nye avgiftsreglene Ekspandér faktaboks Stortinget har bestemt at andelen nulluslippskjøretøy i nybilsalget skal ligge på 100 prosent innen 2025. I statsbudsjettet for 2023 regjeringen blant annet: Innført moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner for elbiler

Innført ny vektkomponent som skal gjelde for alle personbiler

Innført innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler, for å nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Biler som koster mindre enn 500.000 får fullt momsfritak, i første omgang ut 2024. Den nye vektavgiften skal beregnes med 12,5 kroner per kilo av bilens egenvekt over 500 kilo for alle nye biler. Den nye vektavgiften kommer i tillegg til eksisterende vektavgift, som i dag pålegges alle nye biltyper utenom elbiler.

Uforutsigbart

Norges Bilbransjeforbund ble overrasket over vektavgiften som ble innført på elbiler.

– Det forsterker uforutsigbarheten til en bransje som har mye uforutsigbarhet fra før, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, forteller at bransjen merker en økt uforutsigbarhet. Foto: NBF

De mener at avgiftene gjør at flere venter med å gå over til elbil. Noe som minsker sjansen for å nå myndighetenes mål om at alle nye biler fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Egentlig synes vi avgiften burde fjernes igjen, men det er nok ikke en mulighet så det burde i det minste holde seg på det nivået som ble innført nå, sier Steinsland.

Kan bremse overgangen

– Vi har jo vært kritiske til momsen, men den var varslet. Da den nye vektavgiften kom i tillegg ble vi veldig overrasket, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Ingunn Handagard og NAF mener økningene i avgifter må stoppe. Foto: NAF

For å nå nullutslippsmålet i 2025 mener NAF det må roes ned på avgiftsfronten.

– Nå må regjeringen ha litt is i magen og vente og se på utviklingen før de øker avgiftene ytterligere. Det er viktig å ikke stramme opp for mye med avgifter om dette målet skal nås i 2025. Med flere avgifter kan overgangen bremse opp, sier Handagard.

Tross vektavgift og momsinnføring er det fortsatt flere fordeler ved å velge elektrisk, selv om det har blitt færre. Noen av fordeler elbilbrukere fortsatt har er: