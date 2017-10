Nå skal yrkesfag utvides med toppidrett

Tirsdag blir Haugaland videregående skole i Haugesund etter all sannsynlighet den første videregående skolen i Rogaland til å tilby den nye studieretningen.

Tidligere har blant annet Steinkjer videregående skole og flere videregående skoler på Hamar åpnet for samme studietilbud.

– Dette er en drøm vi har hatt lenge! Nå skal vi tilby ungdom som vil bli fagarbeidere å følge drømmen om å lykkes innen idretten sin, sier rektor ved skolen, Solveig Rossebø Kalstad.

Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune avgjør tirsdag om skolen får starte et prøveprosjekt som settes i gang til neste skoleår. I sakspapirene konkluderer Fylkesrådmannen med at prøveprosjektet bør godkjennes.

Rektor ved Haugaland Videregående skole, Solveig Rossebø Kalstad, tror det nye studiet vil oppleve oversøkning. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Forsøket som Haugaland videregående skole har skissert er så interessant at tilbudet anbefales å prøves ut, skriver Fylkesrådmannen i sakspapirene.

– Vurderes

Adam Solheim, Emilie Lein og Theeraphat Chanhong går i tiendeklasse ved Håvåsen ungdomsskole i Haugesund. De skal i løpet av skoleåret søke på videregående utdanning.

– Jeg synes det er bra at yrkesfagelever også kan få tilbud om å ta toppidrett. Slik slipper elever sitte på skolebenken og gjøre lekser hele dagen, men heller kan kombinere fysisk arbeid og trening, sier Adam Solheim.

Ungdomsskoleelevene tror mange vil søke seg til Haugaland videregående skole, nå som skolen vil tilby det ekstraordinære utdanningsløpet.

– Det er jo ikke alle som er egnet til kun å sitte på skolebenken. Jeg tror dette er noe mange vil vurdere, mener Emilie Lein.

– Jeg vil vurderer å begynne på studiet, legger Theeraphat Chanhong til.

Starter med to klasser

I første omgang skal det åpnes for en klasse innen helse- og oppvekstfag og en klasse innen bygg- og anleggsteknikk. Rektor Solveig Rossebø Kalstad mener dette er et viktig tilbud til idrettsungdom som ønsker å ta fagutdanning

– På sikt håper vi at det kan bli et tilbud for alle utdanningsløpene vi tilbyr, sier hun.

Ungdom med alle typer idrettsbakgrunn kan søke det nye tilbudet, og det er heller ingen krav til hvilke prestasjoner du har i din egen idrett.

– I utgangspunktet kan hvem som helst søke. Elevene må være villig til å trene nesten hver dag.

– Jeg tror det blir oversøkning til dette, legger rektoren til.

Kan utvide tilbudet

Det var i mars at KrFs Håkon Faarlund Hetland etterlyste skoler som ville sette i gang et prøveprosjekt der yrkesfag kombineres med toppidrett.

– Det er utrolig viktig at noen går foran og prøver dette ut. Ser vi at studiet får stor oppslutning, så vil det være naturlig å bruke erfaringene fra Haugaland videregående skole og utvide tilbudet, sier Faarlund Hetland.