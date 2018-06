Nå jakter brannvesenet ulovlige grillere

Brannfaren i Sør- Rogaland er nå så stor at all bruk av ild utendørs er forbudt. Det betyr at ingen har lov til å grille i egen hage, veranda eller terrasse i kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Time, Finnøy, Hjelmeland, Strand og Forsand. Det blir ikke gitt noen dispensasjoner fra totalforbudet, og forbudet gjelder til ny beskjed kommer fra Brannvesenet.

Klarer ikke en ny storbrann

– Totalforbudet innføres på bakgrunn av den pågående skogbrannen på Ombo og værvarselet i tiden framover. Vi kan få utfordringer med å håndtere en stor hendelse nummer to slik situasjonen er nå, sier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS.

Brannvesenet ber folk innstendig om ikke å ringe dem for å diskutere forbudet, eller be om dispensasjoner.

Brannvesenet på grillkontroll

Fredag ettermiddag hadde brannvesenet i Sør-Rogaland flere mannskaper ute i mange kommuner for å sjekke at forbudet ble overholdt. Ikke alle hadde fått med seg forbudet, og politi og brannvesen måtte ut på 10-15 oppdrag for å få folk til å slukke grillen, skriver Aftenbladet.

Forbudet gjelder også bruk av gassgrill og elektrisk grill.

Men hva med røykere? Brannvesenet opplyser til NRK at de ikke kan hindre folk i å tenne opp en røyk på trappa hjemme, men advarer kraftig mot å slenge sigarettstumper fra seg på bakken.

I de andre kommunene i Rogaland, i nord og helt i sør, er det innført et tilnærmet totalforbud, men der kan man altså fortsatt grille i egen hage så sant man har vannslangen klar og viser stor grad av forsiktighet.

Cateringselskap måtte omdisponere

Totalforbudet fikk allerede fredag kveld konsekvenser for grillglade rogalendinger. Carl Erik Aadnøy, kokk og partner i cateringselskapet Matboden sier til NRK at de har måttet gjøre om på en del oppdrag hvor de skulle ut for å grille på fester hos privatpersoner og bedrifter.

– Vi måtte snu litt om på ting i ettermiddag og levere ferdigstekt mat i stedet. I tiden framover blir det mer jobb for oss med å tilberede maten på kjøkkenet så lenge vi ikke kan ta med oss griller ut til kundene, sier Aadnøy.

Forbudet vil gjelde lenge

Skogbrannfaren er for tiden faretruende høy over hele Sør-Norge. Når det er så tørt ute som det er nå skal det ingenting til før en liten flamme eller glo kan resultere i en større brann. Værvarslingen viser ingen tegn til regn de neste 8-10 dagene.

Totalforbudet i Sør-Rogaland vil gjelde fram til det kommer ny beskjed fra brann- og redningssjefen.

– Det må komme regn av betydelig mengde før totalforbudet oppheves, sier Ståle Fjellberg, varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, til NRK fredag kveld.

I Bergen og i kommunene Osterøy, Vaksdal og Samnanger i Hordaland ble et lignende totalforbud innført allerede torsdag.