Mattilsynet: – Gjorde feil

Mattilsynets interne granskning konkluderer med at det ble gjort feil under tilsynet på minkfarmen til Per Olaf Lauvås. Tilsynet har nå klarlagt faktagrunnlaget rundt hva som skjedde. Direktøren i Mattilsynet gikk av etter NRKs avsløring.