Lysare tider for lam- og sauekjøt

Nortura spår ei betring i marknadsbalansen for lam- og sauekjøt i 2019. Det har vore overproduksjon av kjøt her i landet i fleire år, men reduserte bestandar gjer at balansen i år ser betre ut, fortel prognosesjef i Nortura, Leif Sørensen.