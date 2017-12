Lover høy aktivitet i Mattilsynet

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke tallfeste Mattilsynets tilsynsbesøk, men sier at «aktiviteten skal være høy». Etter budsjettkuttet på 25 millioner ba Geir Pollestad (Sp) om garanti for at antallet tilsyn, 73.000 i fjor, opprettholdes.