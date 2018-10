Lokale diskusjoner i KrF

Overfylte lokaler når partiledelsen i KrF besøker medlemmer i Stavanger i kveld. Rundt 130 medlemmer har møtt opp for å høre partileder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad argumentere for ulike syn på videre veivalg for sentrumspartiet.