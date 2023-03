Lågare tillit til politiet i Sør-Vest

Medan 72 prosent av befolkninga i Noreg har svart at dei har høg tillit til politiet, er det 3 prosentpoeng færre som har gitt dette svaret i Sør-Vest politidistrikt. Undersøkinga viser at det skuldast eldre drapssaker som har fått negativ omtale i media. To slike eksempel i Sør-Vest-distriktet er Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. – Eg forstår at desse sakene utfordrar tilliten og tar dette på største alvor, seier politimeister i Sør-Vest, Hans Vik.