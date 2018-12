Kolonnekøyring over fjellet

Det er innført kolonnekøyring over Haukelifjell (E134) og over Hardangervidda (Rv 7), på grunn av mykje vind. Det er dårlege køyretilhøve i fjellet og prognosane er generelt dårlege for dagen i dag, opplyser Vegtrafikksentralen i Bergen.