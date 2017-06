Knuffing og ampert i køen

Nå er det omlag 90 minutter til Mods kommer på scenen og mange er på vei inn på stadion. Det har ført til tidvis kaos. – Det var i forbindelse med maratonporten. Det er noe toalettfasiliteter akkurat der, og på et tidspunkt ble det for mye press på disse. Innslippet ble stengt i en periode for å få kontroll på situasjonen. Det førte til køer, litt knuffing og tilløp til amper stemning. Det har bedret seg nå, men det fortsatt litt køer, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Toralv Skårland.