– Vi kunne godt tenkt oss å arrangere noe i en norsk kirke, sier Espen Yung Svendsen.

Han er sjef for pop- og elektronika/EDM-festivalen Utopia i Stavanger, som har hatt blant andre David Guetta, Kygo og Steve Angello på plakaten.

– Det er ikke så vanlig, men By:Larm arrangerer for eksempel konserter i Kulturkirken Jakob i Oslo. Konserter i kirkebygg er estetisk veldig fint. Det skaper en helt annen ramme.

Trekker verdensstjerner til gammel kirke

Siden 1968 har Club Paradiso i Amsterdam vært en populær konsertscene. Kirken i hjertet av Nederlands hovedstad er omgjort til nattklubb, og har hatt besøk av internasjonale storheter som Martin Garrix.

– Med riktig lyssetting kan det skapes mye magi i et gammelt kirkebygg. I tillegg er det god lyd og klang. Det er en interessant greie å ta i bruk gamle kirker, mener Yung Svendsen.

Espen Yung Svendsen i Utopia. Foto: Jarle H. Moe

I Norge er det bygget 356 kirker siden andre verdenskrig. 21 har brent ned. Kun fem er revet.

En fersk undersøkelse som KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige organer, har gjort blant landets kirkeverger, viser at mellom 150 og 175 norske kirker brukes mindre enn én gang i måneden.

Kirkerådets seksjonssjef for gudstjenesteliv og kultur, Hans Arne Akerø, mener flere norske kirker kan tas ut av drift.

– Det kan god tenkes at noen kirkebygg kan brukes til andre formål. Men det er en krevende prosess, ettersom lokalmiljøet mister en vesentlig verdi, sier han.

Ølfestival i kirken

I England har The Churches Conservation Trust tatt over 353 kirker. Hadde ikke det skjedd, ville disse kirkene trolig ikke blitt brukt eller tatt vare på.

– Det blir arrangert ølfestivaler, bondens marked, teaterproduksjoner, konserter, lunsjer, middager og kunstutstillinger, forteller direktør Peter Aiers.

Organisasjonen har fått bein å stå på fordi færre bruker kirken i England, ifølge ham.

Svein Kåre Edland, i aksjonsgruppen på Ålgård. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Reaksjonene er varierte. Noen ganger har lokalbefolkningen innvendinger når vi overtar kirker.

Et liv etter kirkedøden

På Ålgård i Rogaland har en lokal aksjonsgruppe reddet den gamle kirken i bygda fra å bli jevnet med jorden.

– Vi er opptatt av å bevare kirken og gi den et liv etter døden. Det tror vi er mulig, sa Svein Kåre Edland til NRK tidligere i år. Han punget ut en halv million kroner for å redde kirken.

Aksjonsgruppen ser for seg at kirken kan bli brukt til blues- og jazzkonserter, lokaler for lag og foreninger og kunstgalleri.

Fagdirektør i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Oddbjørn Sørmoen. Foto: NRK

– Vi har en vei å gå i Norge. I Sverige jobber de med disse problemstillingene, forteller fagdirektør i KA, Oddbjørn Sørmoen.

Mandag holdt han foredrag om utvidet bruk av kirker under KAs høstkonferanse. Sørmoen er klar på at gjenbruk av tomme kirker kan komme lokalsamfunnet til gode.

– Kirken er et bygg som skal tjene fellesskapet. Har ikke kirken bruk for bygget lenger, må vi tenke utvidet bruk. Initiativet på Ålgård er en slik tanke. Lokalmiljøet ønsker å bruke det til noe annet enn kirke, og det vil innbyggerne tjene på.