Ingen avkryssing av julesanger

Nylund skole i Stavanger går bort fra at foreldre krysser av for hvilke julesanger elevene skal synge ved skolens julearrangementer. Det melder Stavanger kommune på sine nettsider. Skolesjef Jørn Pedersen sier at skolen hadde de beste hensikter, men at avkryssing av julesanger er unødig kompliserende.