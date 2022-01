I dag kommer dommen

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal for Arbeiderpartiet får i dag dommen i saken der hun er tiltalt for grovt bedrageri mot Stortinget.

Påtalemyndigheten mente at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om ni måneders fengsel, mens Liadal har hele tiden hevdet hun uaktsomt har fått utbetalt for mye i reisegodtgjørelser.