Drapet skjedde tirsdag 1. august 2023, en gang på formiddagen, i en leilighet i Haugesund. Offeret, en 60 år gammel mann, var leieboer hos tiltalte, og de bodde i samme leilighet.

Tiltalte er en 49 år gammel mann fra Haugesund. Ifølge mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, innrømmer han drapet.

– Tiltalte forteller at det var en nødvergesituasjon, men at det gikk for langt. Han ble angrepet og ble redd, sier Kristensen.

Advokat Stian Kristensen sier at han klient innrømmer straffskyld. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ifølge tiltalen ble leieboeren stukket flere ganger med kniv i ryggen, nakken og hodet. To av stikkene var dødelige.

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som skal føre rettssaken på vegne av påtalemyndigheten i Haugaland og Sunnhordland tingrett denne uken,

– Bevisførselen vil så langt som mulig prøve å få belyst hva som skjedde før fornærmede ble drept, sier hun.

Lå drept i nesten to uker

Avdøde ble funnet 14. august. Da hadde han ligget død i leiligheten i nesten to uker, samtidig som tiltalte bodde der.

Datteren til avdøde bodde utenbys, og var bekymret for faren etter mange dager uten å ha vært i kontakt. Hun reiste derfor til Haugesund.

Da hun og en venninne ifølge Haugesunds Avis kom til leiligheten faren bodde i, kjente de på lukten at noe måtte være galt og kontaktet politiet.

Statsadvokat Henriette Kvinnsland sier påtalemyndigheten er sikre på hvilken dag drapet faktisk skjedde.

– Vi bygger dette på tiltaltes egen forklaring, i tillegg til andre undersøkelser politiet har gjort, sier hun.

Bistandsadvokat Øivind Sterri sier saken har vært en stor belastning for nære familien til avdøde. Foto: Tom Erik Haugland / NRK

Datteren og hennes bror, representeres av advokat Øivind Sterri.

– Saken har vært en stor belastning for de pårørende. Håpet for familien er at saken får en endelig avgjørelse i tingretten, sier han.

Stjal pengene til leieboeren

Den drapstiltalte mannen er også tiltalt for å ha stjålet penger fra leieboeren. Offeret hadde over 80.000 kroner i kontanter på soverommet da han ble drept, og nær 27.000 kroner av disse ble funnet på tiltalte da han ble pågrepet.

I løpet av de to ukene mellom drapet og pågripelsen, skal mannen ifølge tiltalen også ha brukt nesten 54.000 kroner av leieboerens penger.

Tiltalte ble arrestert av politiet seks timer etter at avdøde ble funnet. Da var 49-åringen ute på sjøen i båten sin. Mannen skal ha tilbrakt tid både i båten og i leiligheten etter drapet.

Drapsofferet lå død i leiligheten i nesten to uker. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Hva som skjedde i de nesten to ukene mellom drapet og pågripelsen, blir også en viktig del av bevisførselen.

– Han skal forklare seg om dette i retten, sier advokat Stian Kristensen.