Helikopter blir ståande på bakken

Politiet seier til NRK at det ikkje er behov for helikopteret likevel. Dei føler seg no trygge på kvar mannen er. Snøscooterpatruljar er no på veg inn til staden. Mannen varsla leitemannskap om at han hadde gått seg vill ved Hilleknuten i Sirdal i 15-tida i ettermiddag.