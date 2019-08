Gikk til angrep i privat bolig

Politiet måtte ved ett-tiden i natt arrestere en 29 år gammel, beruset, mann som gikk til angrep på to andre menn i en privatbolig i Stavanger. De to mennene på 20 og 45 år trengte ikke legehjelp, mens 29-åringen havnet i arresten og må svare for seg i dag.