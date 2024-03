Full overtenning i leilighetsbygg i Haugesund: Brann slukket

Nødetatene rykket klokka 09.39 ut på melding om en bygningsbrann i Olav Aukrusts gate i Haugesund.

Det var kraftig røykutvikling og full overtenning i et leilighetsbygg med åtte leiligheter, meldte politiet klokka 09.48.

– Det er kontroll på én beboer i leiligheten og kontroll på nabo som ringte og sa det var mye røyk, sier operasjonsleder i politiet, Olaug Bjørnsen.

Hun sier nødetatene prøver å få oversikt over hvor mange leiligheter som er berørt og hvor mange beboere det er snakk om.

– Det er tre personer som er registrert på leiligheten det brenner i. Kun én er tatt hånd om så langt, sier Bjørnsen.

Det brant i en bygning med åtte leiligheter. Fire av disse har felles inngang.

På et tidspunkt var det full overtenning i én leilighet. Brannvesenet har nå kontroll og har gått inn i leilighetene for søk. Det er kontroll på personene i den delen av leilighetskomplekset hvor brannen startet, skrev politiet i en oppdatering like før klokka 10.

– Vi har slukket brannen og holder på med etterslukking. Det er ikke fare for spredning, sier vaktleder i 110-sentralen Sør-Vest.

Politiet foretar nå undersøkelser og gjennomfører avhør av personer på stedet.

Klokka 10.09 skriver politiet at hele bygningen er evakuert. Det er snakk om fire personer.

Tre av disse befant seg i den delen av leilighetskomplekset hvor brannen startet. Sistnevnte befant seg i den andre delen av leilighetskomplekset.

Haugesund kommune er varslet og brannvesenet har kontroll på stedet.

Årsaken til brannen er uklar.